快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

矽光子強勢回歸！黃仁勳談「銅光並行」 光聖、聯亞、波若威飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股3日在台積電衝上歷史新高帶動下強勢大漲，突破46,000點大關！AI供應鏈再度成為盤面焦點。其中矽光子族群恢復生氣，聯亞（3081）、波若威（3163）、光聖（6442）3大千金同步漲停，上詮（3363）也跟著亮燈，旺矽（6223）、汎銓（6830）、矽格（6257）等強勢上攻。

市場熱度來自COMPUTEX期間輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）同台釋出的重要訊號。黃仁勳指出，在AI資料中心架構中，應該「儘可能、持續」用銅，但銅有其極限，之後擴展規模就要用光通訊。揭示未來AI基礎建設將進入銅纜與光通訊並存的長期過渡期。

墨菲則進一步強調，AI運算下一波關鍵已不只是GPU、記憶體或先進製程，而是「連線能力（Connectivity）」。隨著AI叢集規模持續擴大，高速光通訊將成為決定整體運算效率的重要核心技術，也讓矽光子與共同封裝光學（CPO）題材再度升溫。

此外，光通訊大廠Coherent日前透露，光通訊產品需求異常強勁，目前訂單已排至2028年，客戶需求甚至已看到2030年。隨著供需缺口擴大，產品價格與毛利率同步提升，顯示產業正處於高成長週期，而非傳統景氣循環復甦階段。

法人分析，未來推動產業成長的兩大主軸將來自光交換器（OCS）與共同封裝光學（CPO）。根據Coherent估計，全球OCS市場規模可望從2025年的約4億美元快速成長至40億美元；CPO市場規模更有機會達到150億美元，合計潛在商機上看190億美元。

受惠供應鏈方面，OCS相關概念股包括聯亞、華星光、光聖等；CPO陣營則以波若威、上詮為代表。此外，旺矽因CPO雙面探針設備及MEMS探針卡市占率提升，獲美系外資看好；AI測試介面大廠穎崴也因次世代AI晶片複雜度提升，帶動探針卡與測試座需求大增，外資預估其2025年至2028年營收及獲利可望強勁成長。

隨著AI伺服器由算力競賽逐步邁向傳輸效率競賽，市場焦點正從GPU延伸至光通訊、CPO與測試介面等關鍵環節。法人認為，在全球AI資料中心持續擴建趨勢下，台灣矽光子供應鏈有望成為下一波AI浪潮的重要受惠族群。

波若威 黃仁勳 聯亞

延伸閱讀

老黃開金口激勵Marvell暴衝！高速傳輸題材發威…009819單日大漲近5％

COMPUTEX／輝達CEO黃仁勳一句話 光通訊受傷

COMPUTEX發威！高盛驚預言台晶片鏈迎「前所未見爆發期」

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

相關新聞

台積電開盤即創天價！台股飆漲逾850點、直奔46,400點關卡

美股續創高，台積電（2330）ADR漲2.54%，台指期夜盤隨之勁揚583點，帶動台股3日開盤續漲103.15點、報45,660.46點，隨後在台積電一開盤即刷新歷史天價2,425元，並持續攀升至2,440元領攻，加上日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等電子權值股強勢助陣下，大盤漲點快速放大至逾850點，突破46,000點大關、觸及46,418.68點。友達（2409）、群創（3481）、仁寶（2324）交投火熱。

台股5萬點不是夢？黎方國：八大利多加持「沒有最高只有更高」

全球主要股市完全收復美伊戰事的跌幅，美股四大指數再創歷史新高，台股市值躍居全球第五名，指數不斷往上攀高，朝5萬點關卡挺進，統一投顧董事長黎方國認為，台股在八大利多加持下，「沒有最高、只有更高」，強調，「別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月」。

矽光子強勢回歸！黃仁勳談「銅光並行」 光聖、聯亞、波若威飆漲停

台股3日在台積電衝上歷史新高帶動下強勢大漲，突破46000點大關！AI供應鏈再度成為盤面焦點。其中矽光子族群恢復生氣，聯亞、波若威、光聖3大千金同步漲停，上詮也跟著亮登，旺矽、汎銓、矽格等強勢上攻。

台股大好 金融股賺翻! 凱基金、三檔證券股同飆漲停

台股太熱了! 3日加權指數續創新高，盤中大漲900點，衝破4萬6千點大關，金融股也同步狂飆，尤其證券股有高達八檔衝上漲停板，包括宏遠證、大展證、統一證，群益證盤中大漲逾8%；金控股部分，凱基金漲停亮燈，衝上25.7元，台新新光金、中信金、元大金等漲逾6%。

巴菲特留給老婆的錢 90%投入一檔標的

巴菲特替波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）股東創造了驚人報酬。從1964年到2023年，波克夏整體累積漲幅高達4384748%。儘管主動投資的績效驚人，這位「奧馬哈先知」處理留給老婆遺產的方法，反而非常簡單。

卜蜂跌近3成⋯他曝加碼買進關鍵！網酸：跟AI無關就不買

食品股卜蜂（1215）近期股價自高點回落近三成，引起投資人關注。一名PTT網友發文分享長期看好卜蜂的理由，認為公司在獲利能力、資本支出與長期報酬率方面皆優於同業大成（1210），加上目前本益比已降至近年低檔區間，具有長期投資價值。文章曝光後吸引大量網友討論，不過在AI題材席捲市場的背景下，留言區意外歪樓成「AI雞排」、「AI雞肉」大會，也反映市場資金仍高度聚焦科技股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。