矽光子強勢回歸！黃仁勳談「銅光並行」 光聖、聯亞、波若威飆漲停

台股3日在台積電衝上歷史新高帶動下強勢大漲，突破46,000點大關！AI供應鏈再度成為盤面焦點。其中矽光子族群恢復生氣，聯亞（3081）、波若威（3163）、光聖（6442）3大千金同步漲停，上詮（3363）也跟著亮燈，旺矽（6223）、汎銓（6830）、矽格（6257）等強勢上攻。

市場熱度來自COMPUTEX期間輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）同台釋出的重要訊號。黃仁勳指出，在AI資料中心架構中，應該「儘可能、持續」用銅，但銅有其極限，之後擴展規模就要用光通訊。揭示未來AI基礎建設將進入銅纜與光通訊並存的長期過渡期。

墨菲則進一步強調，AI運算下一波關鍵已不只是GPU、記憶體或先進製程，而是「連線能力（Connectivity）」。隨著AI叢集規模持續擴大，高速光通訊將成為決定整體運算效率的重要核心技術，也讓矽光子與共同封裝光學（CPO）題材再度升溫。

此外，光通訊大廠Coherent日前透露，光通訊產品需求異常強勁，目前訂單已排至2028年，客戶需求甚至已看到2030年。隨著供需缺口擴大，產品價格與毛利率同步提升，顯示產業正處於高成長週期，而非傳統景氣循環復甦階段。

法人分析，未來推動產業成長的兩大主軸將來自光交換器（OCS）與共同封裝光學（CPO）。根據Coherent估計，全球OCS市場規模可望從2025年的約4億美元快速成長至40億美元；CPO市場規模更有機會達到150億美元，合計潛在商機上看190億美元。

受惠供應鏈方面，OCS相關概念股包括聯亞、華星光、光聖等；CPO陣營則以波若威、上詮為代表。此外，旺矽因CPO雙面探針設備及MEMS探針卡市占率提升，獲美系外資看好；AI測試介面大廠穎崴也因次世代AI晶片複雜度提升，帶動探針卡與測試座需求大增，外資預估其2025年至2028年營收及獲利可望強勁成長。

隨著AI伺服器由算力競賽逐步邁向傳輸效率競賽，市場焦點正從GPU延伸至光通訊、CPO與測試介面等關鍵環節。法人認為，在全球AI資料中心持續擴建趨勢下，台灣矽光子供應鏈有望成為下一波AI浪潮的重要受惠族群。