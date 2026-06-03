台股大好 金融股賺翻! 凱基金、三檔證券股同飆漲停

台股太熱了! 3日加權指數續創新高，盤中大漲900點，衝破4萬6千點大關，金融股也同步狂飆，尤其證券股有高達八檔衝上漲停板，包括宏遠證、大展證、統一證，群益證盤中大漲逾8%；金控股部分，凱基金漲停亮燈，衝上25.7元，台新新光金、中信金、元大金等漲逾6%。

台股在輝達執行長黃仁勳來台、台北電腦展開幕等利多加持下，持續向上衝高，今一度大漲至46,552.16點，再創新高。金融族群受惠台股大漲，有許多處分利益，也同步上漲衝高，證券股三檔漲停亮燈，且多檔盤中大漲逾9%，另凱基金昨日法說，股價今日攻漲停，並有超過10萬張漲停排隊買單等著買。

凱基金昨（2）日舉行法人說明會，首季凱基金控稅後純益達116.9億元，每股純益（EPS）為0.69元，如加計FVOCI股票已實現之資本利得，獲利調整為262.1億元，EPS達1.55元。換言之，光是股票已實現資本利得，就貢獻EPS約0.86元，高於首季財報認列EPS的0.69元。

而截至今年4月，旗下凱基人壽已實現近200億元的資本利得，調整後每股獲利已達到2.21元，而調整後普通股每股淨值為23元。

金控財務長黃碧玲指出，FVOCI股票的處分利益，如凱基人壽實現的資本利得，雖然不計入當期損益表的稅後純益，但會直接反映在保留盈餘中，法規上仍屬可供分配盈餘。

針對整體市場看法，凱基金指出，台灣經濟基本面仍具韌性、GDP成長率高，核心CPI仍維持溫和成長，因此預期央行年底前有機會維持利率不變。不過，今年影響市場的重要變數仍在地緣政治發展，尤其是中東戰爭後續走向，以及川普與伊朗相關談判進展等因素，都將牽動油價與通膨表現。