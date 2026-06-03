台北股匯雙漲 新台幣緩升

台股3日早盤開高，盤中再漲逾800點，站上「4萬6」新高價，新台幣匯價早盤以31.43元開出，升值1.5分，呈現股匯雙漲，但匯價升幅相對緩和。

匯銀人士指出，昨日匯市焦點落在一家規模較小的美系外資。該外資一早就買入美元匯出，從匯價約31.36元一路買至31.5元附近，形成罕見的單向買匯行為，交易中也出現「過水」交易。

匯銀主管說明，外匯市場中的「過水交易」（Pass-over Trade）是指買賣雙方雖已敲定交易，但其中一方因信用額度限制，因而透過第三者（具備額度的銀行或機構）作為中介，將該筆交易轉手以順利完成履約的過橋程序。昨天因該外商銀行買匯需求龐大，已超過額度，因此由多家銀行提供額度，「過水」交易明顯增加，成為市場少見現象。

面對美元需求升溫，中央銀行昨在匯價逼近31.5元附近時進場調節，央行將匯價從一度貶逾1角後再度拉回，顯示對短線波動仍維持高度關注。