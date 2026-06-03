快訊

政風主管涉性騷！出差飯店只訂1房誆經費不足 女同仁驚逃求助

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

聽新聞
0:00 / 0:00

全球股市大漲 5月以亞洲 AI 供應鏈、美國科技股最旺

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近兩月全球股市狂歡，甚至屢創新高，帶動今年來漲幅步步高升。主要股市中，5月單月漲幅前五大指數，集中於亞洲AI供應鏈美國科技股。統一投信表示，美國作為全球AI技術大腦、亞洲則為供應鏈命脈，顯示在新時代中，各國股市繳出亮麗成績單的關鍵在於是否跟上AI大趨勢，及其在趨勢中扮演的角色。

統一投信表示，根據CMoney統計至5月29日，全球主要股市5月單月漲幅前五大，分別為韓國KOSPI綜合的28.4%、美國費城半導體22.1%、台灣加權指數14.9%、美國FANG+13.4%、日本日經225指數的11.8%，上述前五大4月單月漲幅最低也有16.1%，為連續兩個月上漲。其中，韓國KOSPI綜合、美國費城半導體、台灣加權股價指數今年來漲幅，甚至達到101.1%、81.1%及54.4%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美股呈現「全面向上」，企業獲利上修、雲端服務商資本支出上調，帶動股市強勢上漲。美國雲端巨頭加大力度投資AI，使亞洲相關供應鏈受惠。過去AI類股表現相對分化，但近期皆出現優異表現，顯示資金轉向尋找落後補漲的標的。看好光通訊、記憶體、電力基建、上游零組件等族群，而軟體方面，自身具備LLM研發能力的科技巨頭掌握AI核心技術，議價能力強，將持續主導AI發展方向。

供應鏈 美國 統一投信

延伸閱讀

渣打集團：股市從「集中領漲」逐步轉向「多元擴散」新階段

受惠 AI 鏈利多 亞股雙雄超風光 韓股今年來漲102%奪冠 台股54%居次

台股今年漲幅逾50% 正2 ETF 助攻多頭行情

台股市值型ETF強勢反攻 六檔4月來交出逾兩成佳績

相關新聞

台積電開盤即創天價！台股飆漲逾850點、直奔46,400點關卡

美股續創高，台積電（2330）ADR漲2.54%，台指期夜盤隨之勁揚583點，帶動台股3日開盤續漲103.15點、報45,660.46點，隨後在台積電一開盤即刷新歷史天價2,425元，並持續攀升至2,440元領攻，加上日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等電子權值股強勢助陣下，大盤漲點快速放大至逾850點，突破46,000點大關、觸及46,418.68點。友達（2409）、群創（3481）、仁寶（2324）交投火熱。

卜蜂跌近3成⋯他曝加碼買進關鍵！網酸：跟AI無關就不買

食品股卜蜂（1215）近期股價自高點回落近三成，引起投資人關注。一名PTT網友發文分享長期看好卜蜂的理由，認為公司在獲利能力、資本支出與長期報酬率方面皆優於同業大成（1210），加上目前本益比已降至近年低檔區間，具有長期投資價值。文章曝光後吸引大量網友討論，不過在AI題材席捲市場的背景下，留言區意外歪樓成「AI雞排」、「AI雞肉」大會，也反映市場資金仍高度聚焦科技股。

巴菲特留給老婆的錢 90%投入一檔標的

巴菲特替波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）股東創造了驚人報酬。從1964年到2023年，波克夏整體累積漲幅高達4384748%。儘管主動投資的績效驚人，這位「奧馬哈先知」處理留給老婆遺產的方法，反而非常簡單。

高盛點將 喊買半導體五強

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（2）日盛大登場，高盛證券也舉行「台灣Computex與企業日」活動，看好聯發科、信驊等五家台廠各擁利基，同步高喊「買進」。

台股千金俱樂部 降至49檔

台北國際電腦展（COMPUTEX ）登場、輝達（NVIDIA）發表AI PC新平台，台股昨（2）日上演劇烈的洗牌秀。資金集中大型股，使高價聚落面臨洗牌，聖暉*、波若威、欣興等三檔退出千金行列，台股千金股剩49檔。

台股大洗盤 46K近關情怯…巨震1,046點

台股昨（2）日衝高後突現恐慌殺盤，上演逾千點巨震洗盤大秀。在COMPUTEX登場、自營商逢高拔檔、ETF調倉等多空因素拉鋸下，加權指數盤中大洗三溫暖，高低差達1,046點，幸賴國家隊護盤，指數終場漲219點收45,557點，再創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。