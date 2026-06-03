全球股市大漲 5月以亞洲 AI 供應鏈、美國科技股最旺

近兩月全球股市狂歡，甚至屢創新高，帶動今年來漲幅步步高升。主要股市中，5月單月漲幅前五大指數，集中於亞洲AI供應鏈及美國科技股。統一投信表示，美國作為全球AI技術大腦、亞洲則為供應鏈命脈，顯示在新時代中，各國股市繳出亮麗成績單的關鍵在於是否跟上AI大趨勢，及其在趨勢中扮演的角色。

統一投信表示，根據CMoney統計至5月29日，全球主要股市5月單月漲幅前五大，分別為韓國KOSPI綜合的28.4%、美國費城半導體22.1%、台灣加權指數14.9%、美國FANG+13.4%、日本日經225指數的11.8%，上述前五大4月單月漲幅最低也有16.1%，為連續兩個月上漲。其中，韓國KOSPI綜合、美國費城半導體、台灣加權股價指數今年來漲幅，甚至達到101.1%、81.1%及54.4%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美股呈現「全面向上」，企業獲利上修、雲端服務商資本支出上調，帶動股市強勢上漲。美國雲端巨頭加大力度投資AI，使亞洲相關供應鏈受惠。過去AI類股表現相對分化，但近期皆出現優異表現，顯示資金轉向尋找落後補漲的標的。看好光通訊、記憶體、電力基建、上游零組件等族群，而軟體方面，自身具備LLM研發能力的科技巨頭掌握AI核心技術，議價能力強，將持續主導AI發展方向。