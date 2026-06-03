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台積電開盤即創天價！台股飆漲逾850點、直奔46,400點關卡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料庫
台股示意圖。圖／本報系資料庫

美股續創高，台積電（2330）ADR漲2.54%，台指期夜盤隨之勁揚583點，帶動台股3日開盤續漲103.15點、報45,660.46點，隨後在台積電一開盤即刷新歷史天價2,425元，並持續攀升至2,440元領攻，加上日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等電子權值股強勢助陣下，大盤漲點快速放大至逾850點，突破46,000點大關、觸及46,418.68點。友達（2409）、群創（3481）、仁寶（2324）交投火熱。

美股昨夜在強勁就業數據、中東緊張情勢降溫及AI熱潮帶動下再創里程碑，道指、標普500與那指連續第五個交易日同步改寫收盤新高，標普更首度站上7,600點。晶片股全面噴發，費半指數大漲近6%，創歷史收盤新高，台積電ADR上漲2.54%。台指期夜盤同步勁揚583點、收46,686點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高45元、報2,425元，台達電開2,420元、鴻海（2317）開306元、聯發科開4,540元、日月光投控開615元。

類股方面，電機、通信網路、半導體、光電等類股漲幅居前，百貨貿易、食品、資訊服務、塑膠等相對疲弱。

回顧台股2日表現，集中市場指數上漲219.4點、收45,557.31點，再寫歷史新高，成交值1.6兆元。三大法人轉賣超21.05億元，包括外資買超108.43億元、投信買超28.2億元、自營商大舉賣超157.68億元。

法人指出，技術面仍偏多，台股5日線持續上揚，KD、RSI與MACD同步強化，多方格局未變。市場聚焦台積電股東會及後續科技題材，有助資金維持輪動。不過指數乖離已處歷史高檔，外資期貨空單仍逾6.7萬口，短線須留意震盪加劇，操作宜低接布局、避免追高。

台積電 台積電ADR 台達電

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