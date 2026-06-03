台積電開盤即創天價！台股飆漲逾850點、直奔46,400點關卡

食品股卜蜂（1215）近期股價自高點回落近三成，引起投資人關注。一名PTT網友發文分享長期看好卜蜂的理由，認為公司在獲利能力、資本支出與長期報酬率方面皆優於同業大成（1210），加上目前本益比已降至近年低檔區間，具有長期投資價值。文章曝光後吸引大量網友討論，不過在AI題材席捲市場的背景下，留言區意外歪樓成「AI雞排」、「AI雞肉」大會，也反映市場資金仍高度聚焦科技股。

2026-06-03 07:55