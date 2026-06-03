美股收高台積電ADR漲逾2% 法人：台股有望再拚新高

台北國際電腦展6月2日登場，台股從5月底至6月2日連續3個交易日收盤創新高，並站上45500點。法人表示，美股收高，台積電ADR漲2.54%，台指期夜盤上漲583點，加上台北國際電腦展持續加溫，有助台股今天再挑戰新高。

美國與伊朗之間的和平談判進展陷入停滯，導致國際油價走高；與此同時，在市場對人工智慧（AI）相關科技股持樂觀態度的帶動下，美國股市主要指數2日收高。

道瓊工業指數上漲228.91點或0.45%，收報51307.79點；標普500指數上漲9.82點或0.13%，收在7609.78點；那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點；費城半導體指數上漲760.62點或5.87%，收13726.27點。台積電ADR上漲2.54%至446.69美元。

台股2日終場上漲219.4點，收45557.31點，續創收盤新高，成交值新台幣1兆6075.83億元。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日下午現身台北國際電腦展（COMPUTEX）會場，坦言當前輝達的生產任務極具挑戰，並向供應鏈喊話催貨，今年下半年要以光速（Speed of light）生產全新的Vera Rubin架構產品。台北國際電腦展今天將繼續舉行，黃仁勳將為供應鏈廠商在展會攤位站台，仍是市場關注焦點。