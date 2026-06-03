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台股千金俱樂部 降至49檔

經濟日報／ 記者廖珮君魏興中黃彥宏／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX ）登場、輝達NVIDIA）發表AI PC新平台，台股昨（2）日上演劇烈的洗牌秀。資金集中大型股，使高價聚落面臨洗牌，聖暉*、波若威（3163）、欣興（3037）等三檔退出千金行列，台股千金股剩49檔。

台股昨日再度改寫歷史新猷，但行情震盪劇烈，加上市場擔憂資金來源「三貸同堂」，恐有巨幅修正的風險。

據金管會統計，截至5月底，整體證券商融通餘額衝上1兆2,546億元，較去年同期大增6,403億元、年增逾一倍，融通餘額占淨值比攀升至178%，反映市場交投熱絡帶動融資、借貸等業務快速擴張。

針對市場疑慮，法人認為，目前行情仍偏樂觀，雖然波動恐將更劇烈，但從基本面、技術面、籌碼面來看，預期行情還有上漲空間，包括兆豐投顧、群益投顧等均上調台股高點至46,500點，凱基投顧更上看5萬點。

輝達 NVIDIA 欣興

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