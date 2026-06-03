高盛點將喊買半導體五強 預期台鏈進入「結構性需求爆發期」

台灣資本市場正迎來歷史性的關鍵時刻，儘管今年以來外資累計賣超台股逾3,000億元，但在全球AI浪潮與護國神山群的強勢護體下，台股市值如同裝上火箭般不斷飆升。據統計，截至6月2日加權指數總市值已衝上149.07兆元的驚人天價，最快明日將問鼎150兆元大關，而外資持有台股市值比例更狂飆至49.14％，距離「過半主導」的50％歷史大關僅一步之遙，甚至在今年4月27日一度驚現49.99％的「壓線」紀錄，顯示國際資金對台灣產業的戰略依賴度已不可同日而語。

2026-06-02 22:24