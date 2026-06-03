台股大洗盤 46K近關情怯…巨震1,046點

台股昨（2）日衝高後突現恐慌殺盤，上演逾千點巨震洗盤大秀。在COMPUTEX登場、自營商逢高拔檔、ETF調倉等多空因素拉鋸下，加權指數盤中大洗三溫暖，高低差達1,046點，幸賴國家隊護盤，指數終場漲219點收45,557點，再創新高。

新台幣匯市昨天則受特定美系外資大舉買進美元影響，新台幣匯價由升轉貶，歷經31.3、31.4及31.5元價位帶震盪後，終場收在31.445元，貶值6.6分，總成交量爆量達35.565億美元。外資昨天在台股買超百億元，但外匯市場卻「抓美元」淨匯出。

匯銀分析，昨日匯市整體呈現外資淨匯出格局，可能與台股部分資金獲利了結有關。

台股昨早盤開高走高，最高一度大漲578點，衝至45,915點，但市場買盤在臨近46K前近關情怯，追價趨於保守，指數近午盤時翻黑，最低跌至44,869點，不過，隨護盤與搶短買盤進場，指數終場再創新高，成交值增至1.69兆元，史上次高。

近日盤面資金情緒隨輝達GTC Taipei、COMPUTEX 2026大咖演講起伏。昨日以權王台積電（2330）為首的AI股、電子五哥、及記憶體股成為市場資金匯聚焦點，台積電上漲25元、收2,380元再創新高，鴻海、廣達等重量級權值股也收紅，加上富邦金、國泰金等金控股助攻，成為台股再創新高關鍵。

櫃買指數昨跌5.38點收440.64點，包括電子零組件、光通訊、設備股等均成為殺盤重心，聯亞、波若威股價由高下殺，振幅超過12%，千金股也一片慘綠，尤以股王信驊下跌2.1%最受矚目。綜觀集中與櫃買市場一漲一跌，明顯呈現「拉權值、殺中小」的兩極化結構。

三大法人合計賣超台股21億元。其中外資買超108.4億元，連三買；投信買超28.2億元，連三買；自營商則大賣157.6億元，連二賣。八大公股行庫則逢低護持，買超10.3億元。