獨家／外資台股市值占比驚見49.99%壓線 後市挑戰「外資過半」新時代

台灣資本市場正迎來歷史性的關鍵時刻，儘管今年以來外資累計賣超台股逾3,000億元，但在全球AI浪潮與護國神山群的強勢護體下，台股市值如同裝上火箭般不斷飆升。據統計，截至6月2日加權指數總市值已衝上149.07兆元的驚人天價，最快明日將問鼎150兆元大關，而外資持有台股市值比例更狂飆至49.14％，距離「過半主導」的50％歷史大關僅一步之遙，甚至在今年4月27日一度驚現49.99％的「壓線」紀錄，顯示國際資金對台灣產業的戰略依賴度已不可同日而語。

核心資產自己長大 AI 權值股推升比重

過去市場總認為外資只買台積電（2330），但最新數據不僅於此。在市值超越3,000億元的61家上市「大咖」中，有12家公司的外資持股比例突破五成。其中，封測龍頭日月光投控（3711）更以77.09％的外資持股率奪下「外資愛將榜」冠軍，超越護國神山台積電的70.38％。此外，台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）也分別獲外資持股64.31％與63.55％的深度認養；這些「外資概念股」今年以來的共通點均為股價表現亮眼，成為推升台股整體市值水漲船高的主力引擎。

法人圈分析，從買賣超金額觀察，外資持續偏賣方，今年以來敲出現股達上千億元，但對台股的持股比例卻創歷史新高，主要有三大核心因素：一是「越賣市值越高」的結構奇蹟：外資雖然因全球資產配置進行調節賣超、獲利了結，但留下來的「核心資產」全是以台積電、聯發科（2454）、日月光為首的AI與半導體王牌，這些股票今年漲幅驚人，導致外資「手上的股票自己會長大」，市值比例不降反升。

二是全球AI硬體唯一軍火庫：從晶圓代工、封測、散熱到IC設計，外資發現全球AI要運作，根本繞不開台灣供應鏈；台灣市場的國際化與技術不可替代性，讓外資必須被迫「長期置產」，這也是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光等國際大廠加碼投資台灣的理由。

三是台股上市櫃公司近年配息毫不手軟，加上前述幾家公司，以及智邦（2345）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、世芯-KY（3661）、國巨*（2327）、奇鋐（3017）等12家外資核心認養的中大型權值股，具備護城河技術或是產業龍頭，在全球經濟局勢動盪、通膨壓力揮之不去的背景下，高科技藍籌股既有「AI成長性」又有「殖利率底氣」。

目標價已越過紅線

法人也分析，2日台積電收盤再創新高價2,380元，單一家市值就高達61.71兆元，若在其他個股條件不變下，只要台積電股價攻上約2,887元，外資對整體台股的持股市值就將正式「跨越50％歷史分水嶺」。不過，外資機構如瑞銀、里昂證券已經將台積電目標價一口氣調升至3,000元以上，這也意味著外資最新看好的目標價，早已遠遠超越了讓外資總持股破台股50％的「關鍵紅線」。

一旦外資持股過半，對台股後市將帶來結構性的大轉變，好處是台股將全面被視為「高流動性、高科技權重」的國際一線市場，可望吸引更多主動型與被動型全球基金（如MSCI權重調升）進駐；但隱憂則是台股將與美股科技股的連動性將達到100％，未來外資的「一顰一笑」與美債殖利率的風吹草動，都將進一步放大台股的震盪幅度。