壽險股東笑了？7家配息衝500億元戰次高 金管會放行成關鍵

壽險業配息潮回來了。金管會統計，已有七家壽險公司申請發放現金股息，其中富邦人壽、合庫人壽及保誠人壽已獲核准，合計配息150.39億元。若其餘四家順利過關，今年壽險業配息總額有機會衝上500億元大關，挑戰史上次高紀錄。

目前已核准的三家公司中，富壽配發114.2億元最多，合庫人壽配發6.19億元，保誠人壽配發30億元，金管會均依業者申報金額全數核准，未進行調整。

其餘仍在審核中的業者包括國壽、台壽、凱基人壽及安聯人壽。其中，國壽董事會已通過配發175.8億元，台壽擬配發85.99億元。若加計已核准的三家公司，五家壽險合計配息規模已達412.18億元。

值得注意的是，國壽與台壽皆是睽違近四年後再度恢復配息。市場認為，這代表壽險業歷經升息循環、資本市場波動及新制接軌準備後，資本壓力已逐步舒緩，獲利與資本體質明顯改善。

市場預估，若剩餘申請案全數獲准，今年壽險業配息規模有機會逼近500億元，僅次於2022年創下的561.6億元歷史高峰，可望改寫史上第二高紀錄。

若以壽險業2025年稅後純益1,808.22億元估算，配息規模達500億元時，盈餘分配率將接近28%，寫史上新高，也顯示業者在維持資本水位之餘，開始恢復對股東的現金回饋能力。

不過，未來配息規則仍可能出現變化。

保險局副局長蔡火炎說，因應2026年接軌新一代清償能力制度（TIS），金管會已與壽險公會討論新制下的配息標準，除須考量業者適用15年過渡措施後的資本攤還安排外，現行法定盈餘提列規範也可能一併檢討。

整體來看，今年壽險業若順利挑戰500億元配息大關，不僅將寫下近年少見的高配息紀錄，也反映壽險業已逐步走出前幾年的資本壓力陰霾。不過最終能否全數放行，仍須視金管會審核結果而定。