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短多輪流點火 記憶體、面板、資訊服務等三族群強漲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台北國際電腦展等科技熱門議題接踵而至，台股2日記憶體、面板、資訊服務等三大題材族群輪流點火，威剛（3260）、友達（2409）、精誠（6214）等強勢指標股帶量強攻，多檔鎖住漲停，匯聚盤面多頭人氣不墜。

輝達（NVIDIA）跨足個人電腦晶片市場，推出RTX Spark產品，分析師看好美國記憶體大廠美光可望受惠，激勵股價突破1,000美元創新高，台股2日由4月獲利表現亮眼的華邦電（2344）先行攻頂收184.5元領漲，帶動南亞科（2408）、威剛、品安（8088）等相關個股攜手亮燈。

近期面板族群轉型至半導體封裝領域題材持續發酵，加上AI眼鏡再度炒熱市場話題，多頭指標群創（3481）4日創波段高點後收斂漲勢，反觀相對位階偏低的友達尾盤點火攻上漲停，帶動彩晶（6116）、凌巨（8105）、正達（3149）等個股同步展開強攻。

輝達執行長黃仁勳強調AI不會取代人類工作，而是協助提升軟體工程師與企業生產力，股價經過修正的美國資訊軟體股應聲反彈，台股中的精誠、華經（2468）、三商電（2427）、驊宏資（6148）、訊達（6140）、意藍（6925）等4日吸引特定買盤轉戰，股價紛紛收上漲停板。

展望後市，法人分析，台股震盪收紅，2日早盤第一小時成交量達7,275億元，所幸隨後馬上獲得控制，全場成交量仍處於控制範圍內，研判5月29日歷史天量低點43,815點正式失守前，多頭格局可望延續。

面板 威剛

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