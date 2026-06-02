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台股太熱！券商融通餘額飆破1.25兆元 業界喊鬆綁槓桿上限
台股熱，推升券商融資需求。據金管會統計，截至5月底，整體證券商融通餘額衝上1兆2,546億元，較去年同期大增6,403億元、年增逾一倍，融通餘額占淨值比也攀升至178%，反映市場交投熱絡帶動融資、借貸等業務快速擴張。
所謂融通業務，主要包括信用交易融資、證券業務借貸款項及不限用途借貸等三大項目。
依現行規定，三項業務合計融通總額不得超過券商淨值的4倍（400%），以控管券商槓桿風險。
證期局副局長黃仲豪表示，截至今年5月底，整體券商融通餘額為1兆2,546億元，占淨值比178%，雖較去年同期的97%明顯提高，但距離400%的法定上限仍有一段距離，目前尚無券商觸及監理紅線。
從趨勢來看，券商融通餘額今年以來一路攀升，1月底為9,271億元，至5月底已增加逾3,200億元。
淨值比則從1月底156%，經過3月短暫回落至145%後，隨市場交易動能回溫，再升至5月底的178%，顯示券商資金運用需求持續增溫。
由於市場熱度不減，券商公會日前建議，將現行融通總額不得超過淨值4倍的限制，提高至6倍，以擴大業務承作空間。
對此，黃仲豪表示，金管會仍持續與業界交換意見，評估相關訴求。
黃仲豪指出，目前整體券商淨值比距離400%上限仍有相當空間，部分業者承作量受限，主要是基於自身風險管理考量，而非監理規範不足。
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