台股本益比 拚看齊那指

Computex 2026登場，臺灣證券交易所董事長林修銘昨（2）日藉機傳達證交所的全新定位為「Beyond the Exchange」（超越交易所）與「Behind the AI」（AI背後的堅實後盾）；他並向國際投資人喊話，台灣真正的強項不是單一公司，而是「供應鏈的團隊合作」，這份展現高韌性的管理能力，應獲得國際資本市場更高的「Premium（溢價）」肯定。

林修銘表示，今年Computex人潮與參展技術明顯比往年更為先進、耀眼，充分展現台灣科技與資本市場雙向帶動的強勁動能。證交所今年特別與國際媒體進行深度溝通，傳達證交所的全新角色定位。

他提出兩大核心標語：一、「Beyond the Exchange」：宣示證交所不再只是傳統的交易平台，而是要主動轉型，從協助公司籌資、扶持創新到對接國際，全面超越過去的既定框架；二、「Behind the AI」：台灣擁有從半導體延伸到AI的完整供應鏈，證交所期許自己能成為這些耀眼科技企業在發展、擴張過程中，最堅強的資本後盾。

談及今年參展的感受，林修銘觀察到國際投資人的結構出現顯著變化。過去Computex多以買家前來洽談商務為主，但近年來，從「財務投資」角度來台尋找機會的外資與法人機構大幅增加。林修銘用數字說話，目前外資占台灣股市市值比率已高達49％，且隨著台灣上市公司總市值持續擴大，外資占比仍在持續成長中。這顯示國際資金來台不再只是看單一產品，而是來看整體的產業趨勢。

針對台股應有的「Premium」該有多少，林修銘強調，台灣目前本益比（PE）約在29倍左右，在亞洲市場雖名列前茅，但若對比那斯達克（Nasdaq）約40倍的水平，台灣顯然還有很大的科技實力未被完全反映。

為持續擴大台灣資本市場的國際影響力，林修銘也透露了下一步的Roadshow（海外路演）行程。他預計今年6月下旬率隊前往美國矽谷，親自拜訪數家當地的頂尖私募股權基金（PE）與風險投資機構（VC）。這些美國頂尖機構的投資組合中，有許多新興技術的發展未來都需要依賴台灣的AI與科技供應鏈。

此行除向美方推廣證交所與台灣優秀的企業外，更希望藉由雙方溝通，交流投資經驗，吸引更多具備技術與資金實力的國際機構深化與台灣的商業驗證與合作，為台灣下一世代的黃金十年奠定更強大的資本基礎。