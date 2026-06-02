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7壽險申請發放股利　金管會：已核准3家達150億元

中央社／ 台北2日電

金管會今天表示，7家壽險申請發放股利，目前已經核准3家壽險發放股利，核准金額達新台幣150.39億元，富邦人壽獲准發放114.2億元；至於明年發放股利的規範何時出爐，金管會表示，明年發放股利狀況要考慮業者過渡措施情形，目前尚在研議討論中。

金管會統計顯示，2025年整體壽險業稅後淨利為1808.22億元，共6家壽險業者申請發現金股利，合計核准金額達203.7億元。

依照規定，壽險業要向金管會保險局申請並獲同意後，才可發放現金股利。金管會保險局副局長蔡火炎表示，今年有7家壽險業遞件申請發放股利，其中2家外商、5家本土壽險，目前已經核准3家業者發放股利，核准金額為150.39億元。

外界關注保險業今年接軌新一代清償能力制度（TIS），業者上繳股利的標準是否會調整。蔡火炎指出，明年發放今年的現金股利，會做整體性考量，包括考慮業者選擇性過渡措施與加速攤還狀況，已經有跟產壽險公會討論過，目前還在研議中，尚未定案，今年底前一定會定案。

根據目前公開資訊，富邦人壽申請發放股利114.2億元、已同額獲准；國泰人壽申請發股利175.8億元，合庫人壽申請發6.19億元，台灣人壽申請發85.9億元，凱基人壽也申請發放股利，實際金額尚待保險局核准。

金管會 股利

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