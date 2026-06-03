水資源概念族 拚搶訂單

總統級「強韌水利計畫」5,531億元預算開出，加上夏日水資源拉警報，部分水庫見底，近期經濟部水利署將啟動首波標案，水資源概念族群包括日勝生（2547）、國統、山林水、中鼎、欣陸投控等均準備好搶標、可望受惠，象徵治水國家隊動起來。

賴總統向產業界宣示水電不缺，近日召集「國家氣候變遷對策委員會」，提出未來六年將投入超過新台幣5,500億元，每年投入近千億元強韌水利。將由經濟部帶頭執行，進行全國水資源與流域系統性治理，今年起未來六年執行完畢，其中水資源相關韌性計劃預算比重逾六成。

其中，日勝生水資源事業已成為集團核心動能，第1季營收占比已超過四成，營運模式也由傳統基礎建設，轉型為整合公共基礎服務。在桃園北區，日勝生累計投資超過175億元，子公司日鼎水務推動全台最大汙水下水道BOT案，累計接管突破17萬戶，汙水處理量達每日10萬CMD，未來將提升至15萬CMD，形成穩定水源基礎。

寶鼎再生水BTO計畫，目前每日供應4萬CMD再生水，未來全期將達11.2萬CMD，建立完整汙水回收、高階淨化、再生供應以及產業再利用的水循環體系，成為北台灣關鍵「都市小水庫」。

日勝生表示，政府推動水資源計畫對產業受惠幅度大，未來會積極爭取相關標案，目前區域上先以桃園為主，建設事業上，明年第4季預計有「鑄慕」交屋，公司可認列總銷約70多億元。

山林水除了工程部分，也已經開始處理大型複雜的高科技用水，山林水指出，永康再生水廠已穩定供應南部科學園區並持續擴充供水量。此外，新竹科學園區「寶山二期汙水處理工程」已於四月底進入試運轉，開始直接收受台積電2奈米廠製程廢水處理；台中「福田再生水工程」亦已順利產水。

國統逾九成業主都是公部門，受惠國內台商回流產業用地增加，加上國內半導體大廠擴廠帶動用水需求大幅增長，政府積極推動相關水資源案件規畫包含珍珠串計畫、降低漏水率等等，也同樣挹注國統在手訂單推升至突破200億元且相關大型案件將逐步進入認列高峰，未來仍有再生水廠、管道工程等案件挹注，成長動能可期。

欣陸旗下欣達環工主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。欣達環工表示，現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有九個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定營收與獲利。