聚陽5月營收年增8%

聚陽（1477）昨（2）日公告5月營收27.09億元，年增8.84%，連續兩個月較去年同期成長，顯示第2季可望重返成長軌道；累計前五月營收142.12億元，年減3.82%，年減幅度持續收斂。

聚陽表示，5月出貨量較去年同期成長逾6%，平均單價大致持平，匯率則約貢獻2個百分點，整體表現符合預期。公司目前目標是出貨量一路走高至第3季底，6月若船班與出貨節奏符合預期，單月表現仍然有機會較5月再提升。

隨客戶拉貨動能回溫，聚陽表示，第2季營運已重返年成長軌道，第3季在傳統旺季效應帶動下，出貨規模可望進一步放大。目前客戶訂單以第3季為主，整體接單狀況符合預期，預估第3季營收仍有中個位數年增表現。

不過，戰爭推升油價帶來的通膨壓力，仍是影響終端消費與品牌客戶採購策略的重要變數。若油價持續維持高檔，客戶下單態度可能趨於保守；反之，若國際局勢趨緩，將有助進一步帶動需求回升。