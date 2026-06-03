就市論勢／高階載板、光電測試 聚焦

盤勢分析

受惠全球AI算力需求爆發式增長，台灣經濟展現前所未有韌性，出口強勁動能，更為台股站穩4萬點奠定堅實基本面。進入年中，全球科技盛會與重點產業動態將持續擴散AI浪潮，吸引國際資金卡位核心供應鏈。

特別是MSCI調整生效後，台灣成為新興市場占比最高地區，展現極強競爭力。

考量GPU功耗提升，將帶動「電力供應」結構升級。未來投資邏輯應轉向電力效率、算力商業模式、模型效率及應用擴散。

高核心、低功耗的專用CPU將成為下一波半導體成長核心。HVDC技術能減少電力轉換損耗、提升能效，並大幅縮減銅線用量與空間；光互連技術以高頻寬、低延遲打破資料傳輸的物理限制。兩大技術與專用CPU奠定下一代高效能「AI Factory」全新硬體標準，相關供應鏈長期商機看旺。

投資建議

維持較高電子產業配置比重，布局具備規格升級優勢的關鍵零組件，如高階載板及光電測試設備，同時密切關注全球資本支出計畫修訂進度。

短期市場可能震盪修正，但只要基本面、資本支出與信用擴張未被破壞，回檔更可能是買點而非趨勢反轉。惟面對高波動特性，短線應透過分散布局不同產業類別受惠族群來降低風險。