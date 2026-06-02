台股熱絡 券商5月底融通餘額達1.2兆

台股交投熱絡，金管會統計顯示，5月底整體證券商融通餘額為新台幣1兆2546億元，年增6403億元，融通餘額占淨值比為178%；至於外界關注是否可能放寬淨值比上限，金管會指出，目前還在跟業界交換意見中，目前券商比例都還未觸及上限。

根據金管會現行規定，券商信用交易融資總金額、證券業務借貸款項與不限用途借貸等3業務，加總的融通金額不能超過券商淨值的4倍。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，根據金管會統計，截至今年5月底，整體證券商融通餘額為1兆2546億元，比去年同期增加6403億元，依規定業者淨值比不能超過400%，5月底融通餘額整體占淨值比為178%，較去年同期97%也呈上揚。

日前券商公會提議融通總金額不超過淨值4倍的限制，能夠提高至6倍，以承作更多業務。黃仲豪指出，目前持續跟業界進行意見交換，目前券商淨值比都還沒觸及上限，只是業者有些是基於風控做限縮。

根據金管會統計，券商融通總餘額自今年1月的9271億元，逐月增加至5月底的1兆2546億元，業界整體淨值比從1月底156%、2月底160%、3月底145%、4月底162%與5月底178%。