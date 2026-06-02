外資買超102億元 老 AI 獲青睞 買超這檔逾9萬張最多

台股2日盤中高低點震盪1,046.54點，終場收45,557.31點，上漲219.4點，寫收盤新高，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超102.82億元，統計外資買超前十名，老AI獲青睞，買超緯創（3231）91,903張，居買超個股冠軍，宏碁（2353）、鴻海（2317）也獲外資大買。

台股走勢震盪，輝達（NVIDIA）GTC、COMPUTEX題材持續發酵，但中東地緣政治風險升溫，多空交錯下，盤中震盪高達1,046.54點，聯發科（2454）盤中翻黑，拖累大盤指數跌破45,000點關卡，但台積電（2330）守穩在高檔，加上PC、記憶體及資服等股接棒，拉升指數翻紅。

集中市場終場上漲219.4點，收在45,557.31點，創收盤歷史新高，三大法人賣超39.02億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.82億元，投信買超15.84億元；自營商賣超（合計）157.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.35億元、自營商（避險）賣超103.33億元。

統計外資買超前十名個股，緯創最獲外資青睞，單日買超91,903張，其次是買超聯電（2303）63,634張，買超宏碁51,535張，鴻海也獲外資買超25,503張；面板股部分，買超友達（2409）47,815張，但卻大賣群創（3481）208,585張，為外資賣超個股第一名。