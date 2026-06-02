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面板雙虎群創、友達爆量186萬張！外資多空對作揭資金暗流

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日盤中劇烈震盪達1,046點，一度跌破4萬5千點關卡，終場仍上漲219.4點、收45,557.31點，再創新高，成交值1.6兆元。不過，三大法人合計賣超39.02億元，其中自營商賣超擴大成主要調節來源。從成交量與成交值排行觀察，在指數創高與族群快速輪動交錯之際，面板雙虎群創（3481）與友達（2409）同步爆出大量並收高，成為最吸睛焦點。

統計2日成交量前十名分別為群創、友達、主動統一升級50（00403A）、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、英業達（2356）、緯創（3231）、華邦電（2344）、元大台灣50正2（00631L）、群益台灣精選高息（00919）。其中ETF與槓桿型商品占據四席，顯示被動與短線資金同步活躍。

成交值前十名則為台積電（2330）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、群創、廣達（2382）、聯電、緯創、華邦電、旺宏（2337）與鴻海（2317）。台積電穩居成交值冠軍，而AI伺服器族群廣達、緯創與鴻海同步進榜；記憶體族群南亞科、華邦電及旺宏亦占據多席，顯示市場資金仍集中於AI與記憶體兩大核心主線。

根據成交量排行，群創以115.5萬張高居全市場第一，友達以71.8萬張緊追在後，兩檔合計成交量達186萬張。若以成交值計算，群創單日成交值達644.83億元、排名全市場第四，友達則為176.86億元，兩檔合計吸金821億元，規模甚至逼近多檔AI權值股。

若與AI和記憶體熱門股相比，群創單日成交量已大幅超越緯創的27.9萬張、華邦電的26.7萬張與南亞科的16.8萬張，成為唯一突破百萬張個股。

值得注意的是，兩檔個股雖同為爆量焦點，但走勢明顯分歧。友達尾盤強勢拉升鎖住漲停26.15元作收，排隊買單逾19萬張；群創則在早盤一度衝高至58.8元後震盪回落，終場收56.2元、小漲0.18%。法人動向亦出現分化，外資大舉賣超群創20.8萬張，卻反手回補友達4.7萬張，買賣交錯，使資金一邊推升友達攻頂，一邊在群創進行高量換手，雙虎呈現「同族不同命」的強烈分歧走勢結構。

面板雙虎這波爆量究竟是短線資金的價差操作，還是低基期電子股重獲關注的起點，將成為後續盤勢觀察的重要關鍵。

友達 群創

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