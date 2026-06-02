快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

三大國際機構示警 中東戰爭對全球經濟造成嚴重打擊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信表示，雖然市場對美伊停火談判抱持一定期待，但能源供應鏈受損情況仍未完全改善，地緣政治風險依舊是牽動全球金融市場與通膨走勢的重要變數。

根據路透社最新調查，自2月底伊朗戰爭爆發以來，由於荷莫茲海峽關閉造成能源供應大規模中斷，市場分析師已第三度上調2026年原油價格預測。調查顯示，分析師預估布蘭特原油全年均價將達每桶90.44美元，高於5月預測的86.38美元；WTI原油均價則預估為每桶84.63美元，同樣高於4月預測的80.07美元。多數分析師認為，即便衝突趨緩，能源運輸與供應鏈恢復至戰前水準仍需數個月時間。

根據Kpler數據顯示，作為全球最重要的石油出口區域，中東地區月度原油出口量已自危機前平均每日約1,830萬桶，大幅下降至3月以來的每日880萬桶，降幅超過五成。分析師Thomas Wybierek指出，能源貿易中斷的時間恐將長於市場原先預期，即使最終達成停火或短期和平協議，2026年的海運石油與天然氣交付量仍難以恢復至過去正常水準。

值得留意的是，國際能源總署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）以及世界銀行（World Bank）近期也同步示警，中東戰爭正加劇全球能源供應緊張，並對全球經濟形成壓力。街口投信表示，雖然全球主要經濟體目前仍展現一定韌性，但衝突對新興與較脆弱經濟體的衝擊尤為明顯，燃料與化肥價格上漲、不確定性升高以及就業市場風險增加，皆可能進一步拖累全球經濟成長。

街口投信指出，若後續航運流量無法恢復正常，加上北半球夏季石油需求旺季即將到來，全球石油庫存恐持續快速消耗，進一步提高能源安全風險，並對市場穩定與全球經濟韌性形成更大挑戰。

伊朗戰爭 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗總統通話高市首相 允諾助日船通過荷莫茲海峽

油價飆漲5%後多空拉鋸 川普說一周內達協議 伊朗卻揚言封鎖「雙海峽」

抗議以色列攻打黎巴嫩…伊朗叫停對話 油價勁揚

中東局勢升溫衝擊能源市場 石油危機來了！

相關新聞

COMPUTEX開幕日 大盤震盪逾千點台股再續當沖天堂

熱身多天的COMPUTEX今日登場，台股又上演震盪行情，指數拉高後一度殺到平盤以下，隨後買盤進場，指數回到平盤之上，並以4萬5557點收盤，上漲219點，漲幅0.48％，成交量1兆6075億元。日韓股市表現均不如台股，台股收盤時間，日韓指數都在平盤以下。

「仁」來瘋震盪台股收高219點 櫃買指數一度下挫2.75%

台股2日收盤上漲219.4點，終場以45,557.31點作收，成交量16,075.83億元；櫃買指數收盤指數440.64，下跌5.38點、跌幅1.21%，盤中曾下跌至433.71點，跌幅2.75%。台積電（2330）收盤價2,380元，上漲25元，漲幅1.06%。

日本政府狂砸銀彈阻貶也沒用？國銀曝日圓翻身契機

日圓兌美元持續維持弱勢整理，2日貶破159.7，本國銀行分析指出，日圓5月份在全球十大貨幣中表現相對落後，即使日本政府已進行破紀錄的外匯干預，但若沒有其他政策跟進，單純干預的效果相對有限，若配合本月日本央行可能的升息，加上油價下跌，較有助於日圓逐步走升。

黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電鎖漲停、南亞科衝破400元

台股2日在輝達（NVIDIA）GTC題材延燒與美股創高帶動下劇烈震盪，記憶體族群逆勢成為盤面最強主軸之一。輝達執行長黃仁勳在台北設宴與韓國供應鏈高層互動，釋出HBM長期合作訊號，加上外資調升產業預期，激勵華邦電（2344）獲利報喜後股價強鎖漲停，南亞科（2408）盤中突破400元關卡，族群買氣持續升溫。

台股漲不停！黃仁勳演講釋大利多 法人曝買這些AI股更有底氣

台股2日高檔震盪，終場收45,557.31點，上漲219.4點，再創收盤歷史新高，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示「有用的AI」來臨，帶動相關概念股的表現。法人強調，代理式AI新趨勢，讓買AI概念股更加有底氣，看好AI PC及Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業等，另外台積電（2330）設備供應鏈也可以留意。

COMPUTEX發威！高盛驚預言台晶片鏈迎「前所未見爆發期」

台北國際電腦展（COMPUTEX）盛大登場，高盛證券搶搭順風車，同步舉行「台灣COMPUTEX與企業日」活動，邀請不少半導體公司管理團隊與會交流。高盛看好聯發科（2454）、信驊（5274）等五家台廠各擁利基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。