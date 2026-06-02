三大國際機構示警 中東戰爭對全球經濟造成嚴重打擊

街口投信表示，雖然市場對美伊停火談判抱持一定期待，但能源供應鏈受損情況仍未完全改善，地緣政治風險依舊是牽動全球金融市場與通膨走勢的重要變數。

根據路透社最新調查，自2月底伊朗戰爭爆發以來，由於荷莫茲海峽關閉造成能源供應大規模中斷，市場分析師已第三度上調2026年原油價格預測。調查顯示，分析師預估布蘭特原油全年均價將達每桶90.44美元，高於5月預測的86.38美元；WTI原油均價則預估為每桶84.63美元，同樣高於4月預測的80.07美元。多數分析師認為，即便衝突趨緩，能源運輸與供應鏈恢復至戰前水準仍需數個月時間。

根據Kpler數據顯示，作為全球最重要的石油出口區域，中東地區月度原油出口量已自危機前平均每日約1,830萬桶，大幅下降至3月以來的每日880萬桶，降幅超過五成。分析師Thomas Wybierek指出，能源貿易中斷的時間恐將長於市場原先預期，即使最終達成停火或短期和平協議，2026年的海運石油與天然氣交付量仍難以恢復至過去正常水準。

值得留意的是，國際能源總署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）以及世界銀行（World Bank）近期也同步示警，中東戰爭正加劇全球能源供應緊張，並對全球經濟形成壓力。街口投信表示，雖然全球主要經濟體目前仍展現一定韌性，但衝突對新興與較脆弱經濟體的衝擊尤為明顯，燃料與化肥價格上漲、不確定性升高以及就業市場風險增加，皆可能進一步拖累全球經濟成長。

街口投信指出，若後續航運流量無法恢復正常，加上北半球夏季石油需求旺季即將到來，全球石油庫存恐持續快速消耗，進一步提高能源安全風險，並對市場穩定與全球經濟韌性形成更大挑戰。