華碩強攻漲停創天高 力積電獲大摩點讚！「科技盛事概念股」虹吸銀彈

6月台股熱鬧非凡。隨各大科技盛會接續登場，虹吸市場銀彈，帶動相關「科技盛事概念股」表現強勢，如2日台股雖巨震，仍有華碩（2357）等亮燈漲停，創下歷史新高，力積電（6770）盤中一度漲1.8%，表現均相對強勢。

綜觀6月份的科技盛事，台北國際電腦展（COMPUTEX）2日已率先登場，成為市場吸睛亮點；其後還有即將於4日登場台積電（2330）股東會，更是後市AI景氣的重要風向球；緊接著是9日登場的蘋果全球開發發者大會WWDC。

隨相關重要科技盛事一波接一波，使得6月台股將充滿濃濃的科技風，相關大廠所釋出的訊息及展示的最新商品，不但將給予市場龐大的想像空間，也將成為股價及指數的重要多空指南，全球投資人均高度關注。

在相關「科技盛事概念股」中，科技下游硬體大廠華碩，在COMPUTEX展中新品精銳盡出，包括首款搭載高通Snapdragon X2 Elite的Mini-PC「ASUS Ascent QN10」、涵蓋AMD（超微）、Intel及高通三平台的全新Zenbook 14等。

其中最受市場關注的，仍是AI伺服器等相關產品。法人指出，今年華碩的成長動能，仍以伺服器為主，預估伺服器營收仍將翻倍成長，加上PC營收將逆勢增長約10%，營運前景並不看淡，帶動不少本土法人已紛紛上調目標價。

力積電方面，摩根士丹利（大摩）證券認為，該公司是成熟製程上升周期及英特爾EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）供應鏈的受益者，因此重申「優於大盤」評等，目標價88元。