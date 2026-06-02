快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

渣打集團：股市從「集中領漲」逐步轉向「多元擴散」新階段

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2026年全球股市漲勢高度集中，半導體產業成為主要推動力，全球股市約半數漲幅由單一產業貢獻，亞洲（不含日本）市場集中現象更為明顯。渣打集團股票部首席投資總監Sundeep Gantori 指出，此類表現符合大型科技周期初期特徵，通常由基礎建設與技術供應商領漲，但隨著AI發展進入新階段，下一波行情結構可能出現轉變。

渣打集團指出，AI採用率快速提升正帶動價值創造重心逐步下移。根據美國普查局數據，AI採用率已接近20%的關鍵門檻，而過去智慧型手機、雲端運算等科技發展經驗顯示，此滲透率往往象徵產業進入轉折期。市場預期，主要受惠對象將由早期技術供應商，逐步轉向應用端企業。

在此趨勢下，具備規模化商業模式的網路平台、軟體服務及下游應用企業，被視為下一階段的重要受惠族群。另一方面，即使記憶體等零組件供應仍可能偏緊，但在終端需求支撐下，供應鏈企業有望透過成本轉嫁維持獲利表現。

投資策略亦需同步調整。Sundeep Gantori認為，AI初期階段奏效的高度集中押注策略，未來未必能持續創造超額報酬，投資人宜轉向更均衡配置，涵蓋硬體設備、軟體平台與終端應用領域。同時，選股範圍也不應僅限科技業，醫療保健、金融服務等透過AI提升生產效率的產業，同樣值得關注。

除了產業輪動，資金外溢效應也開始擴及區域市場。今年以來，亞洲（不含日本）股市表現強勢，但在評價已反映多數利多情況下，市場建議適度獲利了結、調整至中性配置；相較之下，歐洲（不含英國）股市表現落後全球大盤，反而浮現補漲機會，特別是在工業、金融、消費及醫療健護等AI應用領域。

儘管市場結構正在演變，渣打集團對整體股票資產仍維持偏多看法。其中，美國憑藉科技創新與AI領導優勢，持續被視為核心布局市場；亞洲、日本及歐洲則可作為分散配置的重要區域。

市場仍須留意中東局勢等地緣政治風險及能源價格波動影響。不過，若衝突未持續升級，且國際油價未來一年呈下行趨勢，整體環境仍有利全球經濟成長與企業獲利。

渣打集團認為，當前股市多頭行情並未終結，而是從「集中領漲」逐步轉向「多元擴散」的新階段。對投資人而言，靈活調整配置、擴大布局AI價值鏈不同產業與區域，將有望掌握成熟市場周期下的新一波投資契機。

投資

延伸閱讀

美股本益比算...現在還便宜！投信指「仍看好多頭上漲」：009810一次打包全球潛力股

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

日股基金春風滿面 群益東方盛世、元大日本龍頭企業 今年來漲逾四成

海外股票型 ETF 人氣燒 美股商品最受青睞

相關新聞

COMPUTEX開幕日 大盤震盪逾千點台股再續當沖天堂

熱身多天的COMPUTEX今日登場，台股又上演震盪行情，指數拉高後一度殺到平盤以下，隨後買盤進場，指數回到平盤之上，並以4萬5557點收盤，上漲219點，漲幅0.48％，成交量1兆6075億元。日韓股市表現均不如台股，台股收盤時間，日韓指數都在平盤以下。

「仁」來瘋震盪台股收高219點 櫃買指數一度下挫2.75%

台股2日收盤上漲219.4點，終場以45,557.31點作收，成交量16,075.83億元；櫃買指數收盤指數440.64，下跌5.38點、跌幅1.21%，盤中曾下跌至433.71點，跌幅2.75%。台積電（2330）收盤價2,380元，上漲25元，漲幅1.06%。

日本政府狂砸銀彈阻貶也沒用？國銀曝日圓翻身契機

日圓兌美元持續維持弱勢整理，2日貶破159.7，本國銀行分析指出，日圓5月份在全球十大貨幣中表現相對落後，即使日本政府已進行破紀錄的外匯干預，但若沒有其他政策跟進，單純干預的效果相對有限，若配合本月日本央行可能的升息，加上油價下跌，較有助於日圓逐步走升。

黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電鎖漲停、南亞科衝破400元

台股2日在輝達（NVIDIA）GTC題材延燒與美股創高帶動下劇烈震盪，記憶體族群逆勢成為盤面最強主軸之一。輝達執行長黃仁勳在台北設宴與韓國供應鏈高層互動，釋出HBM長期合作訊號，加上外資調升產業預期，激勵華邦電（2344）獲利報喜後股價強鎖漲停，南亞科（2408）盤中突破400元關卡，族群買氣持續升溫。

台股漲不停！黃仁勳演講釋大利多 法人曝買這些AI股更有底氣

台股2日高檔震盪，終場收45,557.31點，上漲219.4點，再創收盤歷史新高，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示「有用的AI」來臨，帶動相關概念股的表現。法人強調，代理式AI新趨勢，讓買AI概念股更加有底氣，看好AI PC及Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業等，另外台積電（2330）設備供應鏈也可以留意。

三大國際機構示警 中東戰爭對全球經濟造成嚴重打擊

街口投信表示，雖然市場對美伊停火談判抱持一定期待，但能源供應鏈受損情況仍未完全改善，地緣政治風險依舊是牽動全球金融市場與通膨走勢的重要變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。