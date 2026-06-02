渣打集團：股市從「集中領漲」逐步轉向「多元擴散」新階段

2026年全球股市漲勢高度集中，半導體產業成為主要推動力，全球股市約半數漲幅由單一產業貢獻，亞洲（不含日本）市場集中現象更為明顯。渣打集團股票部首席投資總監Sundeep Gantori 指出，此類表現符合大型科技周期初期特徵，通常由基礎建設與技術供應商領漲，但隨著AI發展進入新階段，下一波行情結構可能出現轉變。

渣打集團指出，AI採用率快速提升正帶動價值創造重心逐步下移。根據美國普查局數據，AI採用率已接近20%的關鍵門檻，而過去智慧型手機、雲端運算等科技發展經驗顯示，此滲透率往往象徵產業進入轉折期。市場預期，主要受惠對象將由早期技術供應商，逐步轉向應用端企業。

在此趨勢下，具備規模化商業模式的網路平台、軟體服務及下游應用企業，被視為下一階段的重要受惠族群。另一方面，即使記憶體等零組件供應仍可能偏緊，但在終端需求支撐下，供應鏈企業有望透過成本轉嫁維持獲利表現。

投資策略亦需同步調整。Sundeep Gantori認為，AI初期階段奏效的高度集中押注策略，未來未必能持續創造超額報酬，投資人宜轉向更均衡配置，涵蓋硬體設備、軟體平台與終端應用領域。同時，選股範圍也不應僅限科技業，醫療保健、金融服務等透過AI提升生產效率的產業，同樣值得關注。

除了產業輪動，資金外溢效應也開始擴及區域市場。今年以來，亞洲（不含日本）股市表現強勢，但在評價已反映多數利多情況下，市場建議適度獲利了結、調整至中性配置；相較之下，歐洲（不含英國）股市表現落後全球大盤，反而浮現補漲機會，特別是在工業、金融、消費及醫療健護等AI應用領域。

儘管市場結構正在演變，渣打集團對整體股票資產仍維持偏多看法。其中，美國憑藉科技創新與AI領導優勢，持續被視為核心布局市場；亞洲、日本及歐洲則可作為分散配置的重要區域。

市場仍須留意中東局勢等地緣政治風險及能源價格波動影響。不過，若衝突未持續升級，且國際油價未來一年呈下行趨勢，整體環境仍有利全球經濟成長與企業獲利。

渣打集團認為，當前股市多頭行情並未終結，而是從「集中領漲」逐步轉向「多元擴散」的新階段。對投資人而言，靈活調整配置、擴大布局AI價值鏈不同產業與區域，將有望掌握成熟市場周期下的新一波投資契機。