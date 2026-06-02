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自營商重砍157億元！台股震盪千點仍創高 AI三路大軍神救援

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日在輝達（NVIDIA）GTC、COMPUTEX題材持續發酵，以及中東地緣政治風險升溫的多空交錯下，上演震盪達1,046.54點的激烈攻防。盤中聯發科（2454）等權值股一度遭空頭追擊，拖累大盤跌破4萬5千點關卡，但在台積電（2330）穩守高檔，加上PC、記憶體及資服等題材股接棒演出下，多頭迅速收復失土，終場集中市場上漲219.4點、收45,557.31點，再創歷史新高，成交值1.6兆元。但自營商擴大賣超，三大法人止步連二買、合計賣超39.02億元。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超102.82億元，投信買超15.84億元；自營商賣超（合計）157.68億元，其中自營商（自行買賣）賣超54.35億元、自營商（避險）賣超103.33億元。

從盤面結構觀察，COMPUTEX 2026今日正式登場，AI概念股持續扮演撐盤主力。權王台積電二度挑戰2,400元整數關卡未果，但終場仍上漲1.06%、收2,380元，貢獻大盤約203點漲點；鴻海（2317）則在尾盤最後10分鐘成功站穩300元大關，終場上漲2.73%、收301.5元，貢獻大盤近37點，成為穩定指數的重要支柱。

而黃仁勳日前在GTC Taipei主題演講中提出「Agent PC」概念，並發表RTX Spark平台，正式將AI運算由雲端延伸至終端裝置，也引爆PC供應鏈買盤全面回流。廣達（2382）盤中一度攻上漲停，雖尾盤漲幅收斂，仍大漲7.52%、收400.5元；華碩（2357）、緯創（3231）與仁寶（2324）則同步鎖住漲停板，四檔個股合計貢獻大盤超過80點，成為今日最具指標性的強勢族群。

資金同時延伸至AI應用落地受惠股。黃仁勳強調「Useful AI」時代正式來臨，市場看好企業導入AI後，將帶動系統整合、雲端架構及資訊安全需求快速成長，資服族群因此獲得資金追捧。華經（2468）、三商電（2427）、鴻名（3021）、驊宏資（6148）、訊達（6140）及精誠（6214）等個股同步亮燈漲停，族群漲勢整齊，成為盤面另一股重要多頭勢力。

另一方面，記憶體族群延續近期強勢格局。黃仁勳日前在台北設宴宴請韓國供應鏈高層，市場解讀為輝達持續強化HBM供應鏈布局，加上外資調升產業展望、美光股價正式躋身千美元俱樂部，以及華邦電（2344）公布4月獲利年增逾216倍、每股純益達1.66元的亮眼成績單，進一步點燃市場追價意願。華邦電開盤後迅速攻上漲停184.5元，南亞科（2408）尾盤也強攻漲停至419.5元，威剛（3260）、品安（8088）、商丞（8277）整齊亮燈，記憶體族群再度扮演多頭衝鋒部隊。

COMPUTEX 台股

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