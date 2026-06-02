台股漲不停！黃仁勳演講釋大利多 法人曝買這些AI股更有底氣

台股2日高檔震盪，終場收45,557.31點，上漲219.4點，再創收盤歷史新高，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示「有用的AI」來臨，帶動相關概念股的表現。法人強調，代理式AI新趨勢，讓買AI概念股更加有底氣，看好AI PC及Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業等，另外台積電（2330）設備供應鏈也可以留意。

台股一路漲不停，持續刷新歷史記錄，統一投顧董事長黎方國點出推升台股上衝的八大利多。利多一：最近10年美股5月上漲機率九成，6月八成，7月100%；利多二：完全不受戰爭及油價影響，美股S&P 500企業獲利持續上修，高盛預估標普企業2026年第1季財報獲利成長25%，為5年來最強表現，標普企業2026年獲利持續上修，由15.6%上修至22.6%。

利多三：美股S&P 500目前評價並不高（目前PER 21.3），年初以來，科技七雄股價持續下跌，目前本益比合理；利多四：川普欽點的Kevin Warsh成為Fed主席，今年仍然可望降息，鮑規華不隨，華許修改通膨指引，為降息預做準備，依照Trimmed mean PCE數據，通膨溫和可控，提供降息的理論依據。

利多五：從3月末的低點，超過100億美元的資金流入股票型ETF；利多六：川普民調低迷，要相信川普投顧做多市場，挽救民心，在川普第一任總統任期，標普指數創新高的次數是歷屆總統之最（達151次）。

利多七：6月有許多利多題材，COMPUTEX 、黃仁勳兆元宴激勵、6月初蘋果WWDC、還有美光、台積電、海力士、三星財報公布；利多八：標普500指數突破100年來的趨勢阻力線，技術分析上有利多方。

黎方國表示，今年台股企業獲利再創新高，大盤指數有機會挑戰50,000點；他強調，台股沒有最高，只有更高，別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月。

黎方國說明，多頭格局不變，拉回還是偏多操作，AI相關仍是布局主軸，他表示，從黃仁勳演講所釋出的訊息，代理式AI是可以變現的新趨勢，消除以往投資廠商恐無法回收的詬病，買AI概念股將更有底氣。

黎方國指出，看好AI PC族群之外，在布局上還可以關注Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業，包括記憶體、PCB 、MLCC、IC載板等，另外，台積電設備供應鏈也可以留意。