卜蜂跌近3成⋯他曝加碼買進關鍵！網酸：跟AI無關就不買

食品股卜蜂（1215）近期股價自高點回落近三成，引起投資人關注。一名PTT網友發文分享長期看好卜蜂的理由，認為公司在獲利能力、資本支出與長期報酬率方面皆優於同業大成（1210），加上目前本益比已降至近年低檔區間，具有長期投資價值。文章曝光後吸引大量網友討論，不過在AI題材席捲市場的背景下，留言區意外歪樓成「AI雞排」、「AI雞肉」大會，也反映市場資金仍高度聚焦科技股。

原PO指出，若以過去5年、10年甚至20年的年化報酬率比較，卜蜂表現均優於大成，背後原因在於毛利率、淨利率與股東權益報酬率（ROE）皆較佳。此外，養殖與食品加工產業需要大量資本投入，卜蜂近年持續擴充設備與產能，固定資產成長速度也高於同業。雖然近期受到原物料成本上升影響，導致2026年第一季獲利下滑，但股價修正後，本益比已來到近五年相對低點，因此選擇長期持有並持續加碼。原PO也提到，公司持有不少早年取得的土地與資產，潛在價值可能遠高於帳面數字。

不少網友認同卜蜂屬於穩健型企業，尤其食品需求較不受景氣循環影響，長期經營具有一定優勢。有投資人表示，股東會贈品雞肉鬆頗受好評，也有人認為隨著健身風潮盛行，雞胸肉、雞塊等產品需求仍有成長空間，將卜蜂視為兼具民生消費與健康飲食概念的標的。部分網友則認為，若未來股民持續賺錢，「發雞排文化」反而有機會帶動相關消費需求。

然而，討論區最熱門的話題卻是「AI」。許多網友開玩笑表示，「沒有AI就不買」、「AI雞排」、「AI雞腿」、「AI電子雞」等，認為現階段市場資金幾乎都流向科技與AI概念股，相較之下食品股難以吸引目光。即便有人指出農業部近年確實推動智慧養殖與AI監控系統，仍難改變市場對傳產股缺乏想像空間的印象。

此外，也有不少投資人對後市抱持保留態度。部分網友指出，原物料、飼料成本及運輸費用仍處於高檔，短期內看不到明顯改善跡象，若成本壓力持續存在，獲利恐怕難以快速回升。技術派投資人則認為，目前股價均線全面轉弱，「沒有半根紅K就急著撿刀子」風險不低，建議等待跌勢止穩再進場。