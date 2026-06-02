COMPUTEX開幕日 大盤震盪逾千點台股再續當沖天堂

熱身多天的COMPUTEX今日登場，台股又上演震盪行情，指數拉高後一度殺到平盤以下，隨後買盤進場，指數回到平盤之上，並以4萬5557點收盤，上漲219點，漲幅0.48％，成交量1兆6075億元。日韓股市表現均不如台股，台股收盤時間，日韓指數都在平盤以下。

富邦投顧董事長陳奕光表示，大盤指數最高拉到4萬5915點，直逼昨天創下的盤中新高4萬5931點，且指數持續沿5日均線前進，顯示支撐力道強勁，從集中市場及OTC市場的漲跌家數來看，同樣反映市場熱度不減；交易量達到1.6兆元，為當沖交易提供足夠的流動性。

陳奕光指出，在大量能的環境下，台股已成當沖天堂，以2日盤勢來看，有2次當沖操作的機會，兩市場近期當沖比例都在3成5，OTC當沖的比例更高。台股大盤2日指數最高來到4萬5915點，最低4萬4869點，高低價差又逾千點，繼續呈現大漲、大跌、大震盪的常態。

陳奕光認為，儘管盤勢波動，但整體多頭方向不變，台積電的強勢表現，是推動大盤邁向4萬6千點的關鍵，台積電股價2日以2380元收盤，上漲25元，漲幅1.06％，最高價再攻2400元整數關卡。

COMPUTEX展期至6月5日，陳奕光預期COMPUTEX帶來的利多效應可能周四就會鈍化，展後留意市場動態，但對6月最關鍵的日期應是17日台指期結算以及Fed的利率決策會議，投資人應多關注。