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「仁」來瘋震盪台股收高219點 櫃買指數一度下挫2.75%
台股2日收盤上漲16,075.83點，終場以45,557.31點作收，成交量16,075.83億元；櫃買指數收盤指數440.64，下跌5.38點、跌幅1.21%，盤中曾下跌至433.71點，跌幅2.75%。台積電（2330）收盤價2,380元，上漲25元，漲幅1.06%。
台股今日開盤後走揚至45,915點後拉回，曾下滑至44,869點，高低差距1,046點；櫃買指數則由449.47盤中高點滑落至低點的433.71點，高低起伏15.76點。Computex展今日開展，大型AI權值股拉回，華碩（2357）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、廣達（2382）及鴻海（2317）等「老」AI股轉為強勢。
今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、廣達、緯創（3231）、華邦電（2344）、威剛（3260）、旺宏（2337）、鴻海、英業達（2356）及友達（2409）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、台達電（2308）、金居（8358）、欣興（3037）、頎邦（6147）、穩懋（3105）、京元電子（2449）、華通（2313）及創意（3443）。
群益投顧表示，指數逼近46,000點遇壓震盪，投資人擔心技術面乖離及漲多指標股的評價是否過高。後續以盤面熱門題材標的，參考短期均線變化換股操作因應。
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