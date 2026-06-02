台股上下震盪逾千點 法人：正價差飆700點 台股五萬點不是夢

昨（1）日美股四大指數均收紅，以費半指數上漲1.0%最高。台股2日開高，盤中一度上漲578點至45,915點。但隨後陷入震盪，最低下跌468點至44,869點，上下震盪逾千點幅度。台積電（2330）盤中最高上漲45元至2,400元，力撐台股大盤。

永豐期貨指出，昨日台股延續強勢上攻氣勢，在Computex題材全面點火之下，市場情緒明顯進入高溫區。更值得注意的是正價差持續擴大，昨日已經來到驚人的近700點水位，這種規模過去極罕見，代表市場對未來行情的預期已經不是短線樂觀，而是直接開始反映未來數月甚至下半年企業獲利與資金行情。期貨願意用如此高溢價追價，本質上就是大型資金提前卡位，市場正在形成「漲了還要更漲」的正向循環。

永豐期貨分析，從盤面來看，昨日真正關鍵還是在台積電，雖然盤中一度突破2,400元、創下歷史新高，但尾盤收平，這其實反而不像轉弱，比較像主力刻意壓節奏。因為只要台積電正式脫離整理區、開始加速噴出，指數空間會瞬間被重新打開。若台積電後續真的如預期挑戰2,500甚至2,600元，配合權值股全面擴散與追價效應，指數6月底朝五萬點靠攏並不是不可能。