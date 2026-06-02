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新興市場長期仍遭明顯減碼 預期可望受惠於資產重新調整
今年以來，南韓股市漲了一倍、台股漲幅超過50%，在全球主要股市中名列前茅。法人指出，AI投資已成主流，台韓將持續受惠，可望吸引資金流入，尤其新興市場長期仍遭明顯減碼，預期將受惠於資產重新調整。
富蘭克林投顧表示，大型雲端服務商持續擴大資本支出，甚至進一步提高投資規模，今年預期將達8,000億美元，明年更可能達到1.1兆美元，顯示終端需求仍然非常強勁且可見度提高、也更穩定。在此趨勢下，台灣與南韓在AI供應鏈中基礎建設的關鍵地位將持續受惠。
整體來看，富蘭克林投顧表示，到2030年新興市場對全球經濟成長的貢獻預計將達約75%，但多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置。如果資產配置開始重新調整、布局美國以外的資產時，預期新興市場資產可望成為最主要受益者。
貝萊德智庫指出，AI基礎建設持續進行，看好支撐AI擴張的實體基礎建設與相關設備，例如半導體、電力及資料中心等資產。不論最終市場格局如何演變，這些領域都能受惠。在新興市場方面，看好亞洲的生產關鍵AI零組件國家，以及拉丁美洲的能源與原物料出口國。
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