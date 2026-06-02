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台股震盪向平盤靠攏 新台幣由升轉貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價2日以31.36元開盤，升值1.9分；隨後政府基金及壽險等美元買盤需求出籠，再加上台股早盤開高後震盪向平盤附近靠攏，外資抓美元匯出，新台幣匯價由升轉貶，盤中觸及31.46元，貶值8.1分。

美國聯準會Fed）官員近期對利率政策態度持續轉趨強硬，在中東戰事升溫推高能源價格、增添通膨壓力下，市場對Fed年內降息預期明顯降溫，甚至開始關注重新升息的可能性。

近期多位Fed決策官員陸續釋出偏鷹訊號，指出若能源成本持續攀升、帶動物價壓力擴散，不排除調整原先的利率路徑規劃。其中，向來被視為政策立場偏鴿的Fed監管副主席鮑曼（Michelle Bowman）最新談話尤其引發市場關注。

鮑曼表示，中東衝突、特別是伊朗局勢所引發的能源價格震盪，可能改變她對美國通膨與利率前景的判斷。她警告，若油價持續上揚並推升整體通膨預期，Fed在貨幣政策上恐需維持更高利率更長時間，甚至不排除採取進一步緊縮措施。

市場目前普遍預期，Fed將在6月16日至17日召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，維持聯邦基金利率於3.50%至3.75%區間不變。不過，相較先前對降息的樂觀期待，投資人押注已顯著降溫。

台股 Fed 美國聯準會

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