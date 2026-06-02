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黃仁勳「韓國夥伴之夜」說了什麼？華邦電鎖漲停、南亞科衝破400元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

台股2日在輝達（NVIDIA）GTC題材延燒與美股創高帶動下劇烈震盪，記憶體族群逆勢成為盤面最強主軸之一。輝達執行長黃仁勳在台北設宴與韓國供應鏈高層互動，釋出HBM長期合作訊號，加上外資調升產業預期，激勵華邦電（2344）獲利報喜後股價強鎖漲停，南亞科（2408）盤中突破400元關卡，族群買氣持續升溫。

黃仁勳1日在台北舉辦「韓國夥伴之夜」，SK海力士與三星電子等高層均出席。針對市場關注的HBM（高頻寬記憶體），他強調該技術涉及效能、品質與供應穩定性等關鍵條件，輝達必須與SK海力士維持長期戰略合作關係。

市場解讀，此番談話進一步凸顯HBM在AI伺服器供應鏈中的關鍵地位，也帶動國際記憶體龍頭股價走強。三星電子市值突破2,000兆韓元關卡，美光（Micron）股價也一舉衝上1000美元大關並創歷史新高。

在國際題材帶動下，台系記憶體族群同步受激勵，威剛（3260）、商丞（8277）盤中亮燈漲停，旺宏（2337）、晶豪科（3006）等個股亦聯袂走強。

此外，美系外資最新報告指出，隨著SK海力士、美光等國際大廠持續將產能轉向DDR5與HBM，DDR4供給缺口將由原先預估的14%，進一步擴大至19%至20%，第3季報價季增幅可望達約20%。

報告同時指出，美光在晶圓廠現代化升級過程中，亞洲產能實質收縮，加劇中低階記憶體供需失衡。

基本面方面，華邦電公告4月自結稅後純益達74.88億元，年增率高達21,608%，單月每股獲利1.66元，約達第1季獲利的74%。

法人指出，AI應用推升高容量與高效能記憶體需求，利基型DRAM與Flash報價同步走揚，加上客戶長約需求穩定，有助支撐後續營運動能。

市場同時關注新應用動能，傳出三星電機（SEMCO）正評估與華邦電合作2.5D／3D矽電容（Si-Cap）封裝技術，若後續成形，將有望延伸至AI伺服器相關應用鏈。

在AI需求延續、高頻寬記憶體擴產、以及DDR4供給收縮等多重因素交織下，記憶體族群資金明顯回流，後續走勢仍將緊盯AI需求與國際記憶體報價變化。

黃仁勳 華邦電 南亞科

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