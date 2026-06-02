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台股開高飆逾540點逼近46K！台積電領攻 記憶體、AI PC 族群續飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股續創新高，台指期夜盤勁揚505點。台股2日開盤上漲51.02點、報45,388.93點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）攜手領攻，華碩（2357）、鴻海（2317）、南亞（1303）、緯創（3231）等強力助陣，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）領軍記憶體續強之下，大盤漲點一度放大至540餘點、觸及45,879.58點。群創（3481）、宏碁（2353）、友達（2409）交投火熱。

美股四大指數周一續創新高，輝達（NVIDIA）發表新一代AI PC晶片後股價勁揚逾6%，帶動費半指數再漲1.06%，科技股買盤持續升溫；台股ADR同步走強，台積電ADR大漲4.11%、台積電期貨盤後上漲30元、收2,435元，激勵台指期夜盤勁揚505點、收46,546點。儘管市場持續關注美伊和談進展與國際油價大漲帶來的通膨變數，但在AI題材火熱與權值股領軍下，台股可望續戰新高。

盤面上，五大權值股開盤僅日月光投控（3711）開低。台積電開高35元、報2,390元，並再度站上2,400元，台達電（2308）開高報2,430元、鴻海開高報297.5元、聯發科開高報4,970元、日月光投控開低報600元。

類股方面，資訊服務、塑膠、電腦設備、半導體等漲幅居前，數位雲端、電子零組件、電器電纜等相對疲弱。

回顧台股1日表現，集中市場指數上漲604.97點、收45,337.91點，續創新高，成交值1.47兆元。三大法人買超380.67億元，包括外資買超368.17億元、投信買超77.59億元，但自營商賣超65.09億元。

法人指出，台股短線若能穩守短期均線之上，月線支撐力道將持續增強，但須留意融資餘額快速攀升、中東局勢及通膨壓力等變數，恐加劇高檔震盪。隨Computex登場，AI伺服器、筆電及ODM供應鏈可望持續吸引資金進駐，記憶體、矽晶圓與被動元件等漲價題材亦受關注；惟類股輪動快速，操作上宜沿均線擇優布局，避免追高殺低，並留意高檔爆量個股的獲利了結賣壓。

台積電 台股 緯創

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台股6月開門紅 寫五亮點…法人：行情偏多看待

台股6月開門紅，昨（1）日開高走高，在輝達執行長黃仁勳於GTC Taipei演講前，一度飆漲1,198點至45,931點歷史新高，隨後漲幅收斂，終場仍漲604點收45,337點，一舉站上「45K」，締造五大新高亮點。法人指出，指數不預設高點，6月行情仍偏多看待。

證券開戶數創高 老中青齊發

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。臺灣證券交易所昨（1）日公布5月投資人開戶數，台股總開戶人數一舉衝高至1,433.2萬人歷史新高，單月大增13.2萬人，月增近1%，顯示在股市多頭行情號召下，全民持續瘋台股。

12檔中低價題材股 點火

台股昨（1）日延續多方格局，站上45,000點整數關卡，盤面題材股良性輪動，兆豐金（2886）、仁寶等中低價股，吸引短多買盤進駐，點火股價走強。法人預期後市仍有上檔空間，建議採買黑賣紅策略，低接價差操作。

就市論勢／特用化學、電源、CCL 搶鏡

台股進入6月行情，受惠台北電腦展、蘋果開發者大會接力登場，加上台積電營收有望改寫新高等利多激勵下，預期台股有機會出現「五不窮六不絕」，大盤繼續向上挑戰新高。

創新板聚焦前瞻產業

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣擁有全世界最強大的電子與半導體供應鏈作為堅實後盾，未來證交所將透過「台灣創新板（tib）」持續引導資金投入前瞻產業，讓「資本島」與「科技島」發揮「魚幫水、水幫魚」的加乘效應，響應政府亞洲創新籌資平台政策願景，為前瞻企業打造具備國際競爭力的籌資聚落。

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