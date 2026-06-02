台股開高飆逾540點逼近46K！台積電領攻 記憶體、AI PC 族群續飆

美股續創新高，台指期夜盤勁揚505點。台股2日開盤上漲51.02點、報45,388.93點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）攜手領攻，華碩（2357）、鴻海（2317）、南亞（1303）、緯創（3231）等強力助陣，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）領軍記憶體續強之下，大盤漲點一度放大至540餘點、觸及45,879.58點。群創（3481）、宏碁（2353）、友達（2409）交投火熱。

美股四大指數周一續創新高，輝達（NVIDIA）發表新一代AI PC晶片後股價勁揚逾6%，帶動費半指數再漲1.06%，科技股買盤持續升溫；台股ADR同步走強，台積電ADR大漲4.11%、台積電期貨盤後上漲30元、收2,435元，激勵台指期夜盤勁揚505點、收46,546點。儘管市場持續關注美伊和談進展與國際油價大漲帶來的通膨變數，但在AI題材火熱與權值股領軍下，台股可望續戰新高。

盤面上，五大權值股開盤僅日月光投控（3711）開低。台積電開高35元、報2,390元，並再度站上2,400元，台達電（2308）開高報2,430元、鴻海開高報297.5元、聯發科開高報4,970元、日月光投控開低報600元。

類股方面，資訊服務、塑膠、電腦設備、半導體等漲幅居前，數位雲端、電子零組件、電器電纜等相對疲弱。

回顧台股1日表現，集中市場指數上漲604.97點、收45,337.91點，續創新高，成交值1.47兆元。三大法人買超380.67億元，包括外資買超368.17億元、投信買超77.59億元，但自營商賣超65.09億元。

法人指出，台股短線若能穩守短期均線之上，月線支撐力道將持續增強，但須留意融資餘額快速攀升、中東局勢及通膨壓力等變數，恐加劇高檔震盪。隨Computex登場，AI伺服器、筆電及ODM供應鏈可望持續吸引資金進駐，記憶體、矽晶圓與被動元件等漲價題材亦受關注；惟類股輪動快速，操作上宜沿均線擇優布局，避免追高殺低，並留意高檔爆量個股的獲利了結賣壓。