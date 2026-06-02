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美股創高台指期夜盤漲505點 投顧：聚焦COMPUTEX效應

中央社／ 台北2日電

美股4大指數1日收盤創新高，台指期夜盤上漲505點，台積電ADR上漲4.11%。投顧指出，市場今天聚焦COMPUTEX開展及GTC Taipei後續效應，AI伺服器、記憶體、機器人及AI PC概念股有望維持熱度；不過台股指數位處高檔，須留意短線獲利了結賣壓。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日於GTC Taipei演講指出，AI產業已進入AI代理人（AI Agent）時代，並宣布專為AI代理人打造的次世代Vera Rubin平台全面投產，同時攜手聯發科、台積電及微軟推出新一代AI PC平台。法人認為，相關訊息有助延續市場對AI伺服器、AI PC、機器人及半導體供應鏈的關注度。

美國總統川普稍早聲稱，美方與伊朗的和談正以迅速步伐持續進行，加上人工智慧（AI）熱潮重新點燃，美股4大指數1日收盤都創下歷史新高紀錄。

道瓊工業指數小漲46.42點或0.09%，收51078.88點；標準普爾500指數小升19.90點或0.26%，收7599.96點；那斯達克指數上揚114.19點或0.42%，收27086.81點；費城半導體指數揚升136.27點或1.06%，收12965.65點。輝達股價大漲6.26%至224.36美元，台積電ADR同步上漲4.11%至435.63美元。

台股1日漲604.97點，收在45337.91點，成交值新台幣1兆6111.33億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超367.4億元。

外資買超前10名依序為主動統一升級50（00403A）、群創、主動統一台股增長（00981A）、台玻、台新新光金、南亞科、主動群益科技創新（00992A）、國泰金、凱基金、緯創。

外資賣超前10名依序為力積電、友達、華南金、華新、長榮航、主動統一全球創新（00988A）、元大台灣50（0050）、東元、群益台灣精選高息（00919）、敬鵬。

美股 黃仁勳 伺服器

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