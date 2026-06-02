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台股6月開門紅 寫五亮點…法人：行情偏多看待

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股6月開門紅，昨（1）日開高走高，在輝達執行長黃仁勳於GTC Taipei演講前，一度飆漲1,198點至45,931點歷史新高，隨後漲幅收斂，終場仍漲604點收45,337點，一舉站上「45K」，締造五大新高亮點。法人指出，指數不預設高點，6月行情仍偏多看待。

台股昨日五大亮點，包括加權指數盤中45,931點、收盤45,337點；上市市值147.88兆元、上櫃市值12.16兆元，上市櫃合計市值160.04兆元；台積電（2330）盤中股價最高上漲60元至2,415元；電子指數盤中3,014.29點、收2,963.89點；台指期盤中46,465點、收盤46,035點，領先現貨市場站上46K。

三大法人為持續推動台股上漲動能，昨合計買超380.6億元，其中外資現貨買超368.1億元，連二買，累計買超1,169.6億元，但在台指期未平倉淨空單增加4,023口至64,673口新高，期現貨未同步偏多操作。投信買超77.5億元，連二買，累計買超147.7億元。自營商賣超65億元，買轉賣，但自行買賣部位仍維持買超。八大公股行庫趁機調節，賣超129.5億元。

千金股漲多跌少，聖暉*漲12元收1,005元新入列，環球晶跌65元收950元跌出千金俱樂部，維持52千金。

因外資反手賣超台積電，將股價漲勢收斂至平盤，連帶影響指數，使追價動能略減，集中市場昨成交值減至1.61兆元。

綜合兆豐投顧董事長李秀利及台新投顧總經理黃文清看法，指數不必預設高點，有機會再創新高。6月中旬前題材多，包括輝達GTC大會、COMPUTEX電腦展、台積電股東會、上市櫃公司5月營收公布，以及SpaceX IPO等。不過，到了中旬之後變數增多，包括G7領袖峰會、聯準會主席華許上任後第一次利率決策會議，10日公布的消費者物價指數（CPI）動見觀瞻。

台股 黃仁勳 輝達

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證券開戶數創高 老中青齊發

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創新板聚焦前瞻產業

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前進COMPUTEX 打造亮點

臺灣證券交易所今年再度參與全球科技盛會COMPUTEX 2026，為迎接來自全球科技與財經媒體，證交所今年特別於南港展覽館一館4樓VIP簡報室，以「Beyond the Exchange, Behind the World's AI」為主題，精心打造「TWSE Media Lounge」。

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