證券開戶數創高 老中青齊發

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。臺灣證券交易所昨（1）日公布5月投資人開戶數，台股總開戶人數一舉衝高至1,433.2萬人歷史新高，單月大增13.2萬人，月增近1%，顯示在股市多頭行情號召下，全民持續瘋台股。

觀察各年齡層月增率，市場呈現「老中青齊發」的全面性增長。成長幅度最顯著的是0至19歲年輕族群，開戶數從4月的72.4萬人成長至5月的75.2萬人，單月暴增2.8萬人，月增率達3.9%，高居各年齡層之冠；緊隨其後的是20至30歲族群，月增4萬人至180.8萬戶數，月增率約2.3%。兩大年輕世代單月合計貢獻逾6.8萬戶新開戶，顯示新世代積極參與市場。

過去幾年新開戶熱潮由年輕族群主導，但從5月數據來看，中壯年進場意願亦高。將31至60歲合併計算，5月總開戶數單月實質增加5.6萬人。其中31至40歲族群月增2.4萬人，41至50歲族群月增2萬人，51至60歲族群亦增加近1.1萬人。