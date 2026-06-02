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12檔中低價題材股 點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（1）日延續多方格局，站上45,000點整數關卡，盤面題材股良性輪動，兆豐金（2886）、仁寶等中低價股，吸引短多買盤進駐，點火股價走強。法人預期後市仍有上檔空間，建議採買黑賣紅策略，低接價差操作。

美國總統川普稱將很快對與伊朗協議作出最終決定，隨中東地緣政治風險減弱，美股四大指數全數收高，其中，標普指數連九周上漲，改寫自2023年12月來最長連漲紀錄，帶動台股昨日開高走高，續寫新里程碑。

盤面資金持續尋求獲利機會，部分轉戰法人近日買超，且股價淨值比不高的中低價股，包括仁寶、宏碁、康舒、台化、台新新光金、神達、長榮航、陽明、大成鋼、兆豐金、和碩、國泰金等標的，單日漲幅達2.9%至9.9%不等。

輝達（NVIDIA）宣布推出採用安謀架構、支援Windows作業系統的個人電腦處理器（WoA），AI PC進入真正平台戰，仍屬於銅板股的仁寶昨日股價攻頂收40.35元，創波段新高，近日外資大舉回補扮演重要關鍵，帶動宏碁、和碩強漲。

股東會旺季到來，部分基本面佳、政策加持、具殖利率題材的非電子股再度成為盤面焦點，成為行情波動加劇時的資金避風港，國泰金受惠股市熱絡，法人上修獲利預估及目標價，昨日股價漲2.9%收88.2元，續創波段高點，台新新光金、兆豐金同步拉出中紅K。

展望後市，大型本國投顧分析，台股5月融資餘額大增，加上中東地緣政治、全球通膨黏著性強等外部變數，各國利率恐上揚壓抑科技成長股評價，易導致盤勢波動加劇，建議股價乖離過大標的可分批獲利入袋，並適度降低槓桿，提高現金比重。

仁寶 台股 兆豐金

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