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就市論勢／特用化學、電源、CCL 搶鏡
盤勢分析
台股進入6月行情，受惠台北電腦展、蘋果開發者大會接力登場，加上台積電（2330）營收有望改寫新高等利多激勵下，預期台股有機會出現「五不窮六不絕」，大盤繼續向上挑戰新高。
昨（1）日輝達舉辦GTC大會，執行長黃仁勳發表「PC新時代」主題演講，再度為台股半導體、AI伺服器及相關零組件股，引爆AI新話題。建議投資人選股方向，仍以具吸引力、低估值等優質半導體指數成分股，或是技術與產品具競爭力之產業與個股，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、ASIC／IP、AI伺服器、電子零組件如電源、散熱、CCL、PCB等為主，中長期成長潛力值得把握。
投資建議
短線台股AI投資主軸成長明確，且朝多族群擴散，帶動半導體類股成熟製程、封測、記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理等族群股價，唯台股乖離率擴大、融資餘額衝高，加上外資空單創高，短線有任何風吹草動，預期盤勢將轉趨震盪，但並非系統風險出現，中長期仍看好台股基本面表現。
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