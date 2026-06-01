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上市公司員工薪酬台積電只排第七 這半導體廠平均薪資衝破620萬元奪冠

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公布114年度本國上市公司全體員工薪酬資訊。 路透
臺灣證券交易所公布114年度本國上市公司全體員工薪酬資訊。 路透

臺灣證券交易所公布114年度本國上市公司全體員工薪酬資訊。受惠於全球AI市場需求爆發性增長及台灣科技產業的領先技術發展，去年本國上市公司全體員工平均福利費用達169萬元，相較去年同期顯著成長6.3％；其中，全體員工平均薪資費用亦達145.6萬元，年增率高達6.6％。在全台988家本國上市公司中，有將近6成的企業實現員工平均薪資成長，全面展現台灣資本市場的強勁經濟動能與企業獲利分享機制的良性循環。

根據證交所統計，依114年度「平均員工薪資費用」進行排序，前十大企業名單與表現极其亮眼。半導體封測龍頭日月光投控（3711）以每人平均高達628.2萬元的薪資費用奪得桂冠，較113年度大幅增長40％；高速傳輸晶片大廠祥碩（5269）則以565.7萬元居次，年增率達38％%。

除了半導體核心供應鏈外，電子零組件大廠精成科（6191）以487.2萬元（年增28.3％）位居第三；IC設計龍頭聯發科（2454）與瑞昱（2379）雖因內部獎金發放周期與結構調整，平均薪資微幅修正（分別為-0.7％與-5％），但仍以459.9 萬元及451.2萬元的高水準分居第四、第五名。其後依序為：聯華（1229）、台積電（2330）、奇鋐（3017）、康霈*（6919）、達發（6526）。

法人分析，從前十大高薪企業來看，呈現出以下核心特徵：半導體產業依然是絕對主力（強勢占據6席）：包含日月光投控、聯發科、台積電等，這六家公司的員工平均薪資全部突破370萬元，遠遠高於半導體同產業平均的258萬元。顯示出不論是晶圓代工（台積電）、IC設計（聯發科、瑞昱、祥碩、達發）還是封裝測試（日月光投控），結構性高獲利皆實質回饋至員工薪酬。

值得注意的是，傳統產業與生技業異軍突起，在前十名占有2席。食品工業龍頭聯華以429.8萬元的高薪跨界殺入前十名，相較去年增長36.8％，更是同業平均（86.7萬元）的將近5倍。

生技醫療的康霈*在平均員工薪酬前20名中，只有其屬於虧損公司，每股稅後純益（EPS）因公司仍在研發階段未有獲利產品呈現虧損（-0.23元），但在「攬才與留才」上毫不手軟，以382萬元（年增高達51.6％）遠高於生技同業平均95.0 萬元的門檻。

證交所指出，台灣資本市場在科技產業帶動下，獲利效益已擴及整體市場。包含電腦及周邊設備業、資訊服務業、電子零組件業、生技醫療業等共計22類產業平均薪資均呈成長趨勢，成長幅度介於0.1％至9.8％。

傳統產業（如食品、觀光餐旅、建材營造、航運、貿易百貨等23個傳產類別）總員工人數成長比率達3.3％，顯著優於整體市場的2.1％。這表明科技業帶來的財富效應已轉化為對生活、娛樂、服務的實質消費，進而帶動全產業就業人數普遍增加。同時，傳統產業為了防範優秀人才流失並維持核心競爭力，亦主動調整薪資結構，積極追趕跨產業薪資成長趨勢。

證交所強調，為進一步提升資訊透明度，預計於6月30日彙總揭露114年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，內容將包含非主管全時員工人數、薪資總額、平均數及更具指標意義的「薪資中位數」，並同步公布公司經營績效與員工薪酬之關聯性、合理性及具體改善措施說明。證交所期許各上市公司在營運績效成長之際，積極善盡企業社會責任，持續重視與增進基層員工的福利與薪資，共創勞資雙贏的永續環境。

半導體 上市公司 薪資 台積電

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