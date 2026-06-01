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台股近三年半增值107兆元 專家示警過熱風險

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

國內經濟數據指標走揚。中華經濟研究院1日發布5月製造業採購經理人指數（PMI）來到61.4，是2021年9月以來最快擴張紀錄。針對當前景氣，中經院院長連賢明點出，電子零組件需求居高不下，帶動出口持續暢旺；然而在台股勢如破竹、衝破45,000點大關之際，市場也必須高度警戒潛在的修正風險。

台股挾科技題材與充沛游資，一路從年初的3萬點狂飆至45,000點新天價，卻也引發市場對景氣是否「過熱」的疑慮。對此，連賢明坦言，短線漲幅確實超出原先預期，現階段雖難以斷言是否過熱，但投資人應體認到金融市場中「過熱往往是常態」。緊接而來的必然是周期性調整，一旦盤勢反轉，修正幅度恐將超乎大眾想像。

資本市場的狂飆正實質轉化為民間強勁的消費動能。主計總處估計今年全年民間消費成長率將達3.6%的高水位，中研院經濟所研究員簡錦漢解釋，統計從2023年1月至今，台股創造的帳面資產增值效應高達107兆元台幣，對比台灣去年全年GDP總值約33兆元，這股龐大的財富效應正強力推升國內消費需求。但須留意的是，台股約47%籌碼由外資持有，意味著國人實際享有的財富外溢效果約落在53%左右。

不過，目前各項經濟數據表現亮眼，背後最強勁的動能仍是AI。簡錦漢分析，當前AI硬體需求比原先預期得更加強勁。這波由科技供應鏈領軍的榮景，也進一步外溢至非製造業，帶動非製造業經理人指數（NMI）維持擴張；不過，美伊戰爭膠著等國際地緣政治風險，對國際能源價格與通膨帶來的壓力，仍是未來須密切關注的外部不確定因素。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，全球雲端服務供應商（CSP）大廠今年資本支出逼近8,000億美元，若有高達六至七成流向台灣，將可為國內挹注逼近新台幣20兆元的巨量出口，這是目前供應鏈交期全面拉長的背後主因；儘管原物料價格走揚、客戶存貨重返擴張區間，但新訂單與未完成訂單量依然雙雙成長，顯示產業尚未浮現反轉警訊，後續將持續觀察。

台股 中經院

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