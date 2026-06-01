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外資買超368億元 最愛前十名中老AI 竟「僅此一家」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

台股6月開出好采頭，收在45,337.91點，上漲604.97點，創收盤新高，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超368.02億元，統計外資買超前十名中，老AI竟「僅此一家」，買超緯創（3231）24,687張。

輝達（NVIDIA） GTC Taipei 2026登場，加持台股表現，盤中一度衝達45,931.1點，權王台積電（2330）一度衝達2,415元的歷史新高價，但終場收在平盤的2,355元；鴻海（2317）一度衝達304.5元，創近26年新高，終場則以293.5元收盤，上漲4.5元；聯發科（2454）盤中改寫4,710元天價，終場上漲5.68%，以4,555元收盤，貢獻大盤漲點近129點。

記憶體族群缺貨題材持續受到關注，南亞科（2408）以381.5元漲停價收盤，華邦電（2344）盤中一度衝達漲停173.5元，改寫歷史新高，終場收168元，上漲10元；華碩（2357）、英業達（2356）、仁寶（2324）、宏碁（2353）等股也亮燈漲停。

台股終場收45,337.91點，漲幅1.35%，三大法人買超367.41億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超368.02億元，投信買超64.48億元；自營商賣超（合計）65.09億元，其中自營商（自行買賣）買超2.07億元、自營商（避險）賣超67.16億元。

統計外資買超前十名個股中，有3檔ETF進榜，買超主動統一升級50達11萬1,083張最多，其次是買超群創80,703張，買超主動統一台股增長42,017張，買超緯創7,325張，為老AI中最受外資青睞的個股。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 緯創 鴻海

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