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投信大買、外資落跑 廣達、英業達漲停背後誰在撐？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

台股1日在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於GTC Taipei開講下，再度衝高大漲，終場上漲604.97點，收45,337.91點，再創收盤新高，漲幅1.35%。由成交量、成交值排行來看，群創（3481）、廣達（2382）、英業達（2356）、南亞科（2408）都漲停。廣達、英業達籌碼部分，投信和外資對作，外資賣超但投信都買超。

今日成交量前十名為力積電（6770）、主動統一升級50（00403A）、友達（2409）、群創、華邦電（2344）、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、英業達、凱基台灣TOP50（009816），漲停的有群創和英業達。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯發科（2454）、力積電、鴻海（2317）、華邦電、南亞科、聯電、旺宏（2337）、廣達、群創，其中南亞科、廣達、群創都漲停。

老AI除了AI伺服器，還有AI PC戰線，黃仁勳表示，PC 已從過去的個人運算工具，升級為可理解使用者、閱讀檔案、協助研究與執行任務的智慧系統，AI Agent 將成為新一代 PC 的核心應用型態。

全場最大亮點是輝達與聯發科合作打造的 N1X 晶片，黃仁勳表示，N1X 不只是一般 PC 晶片，它能讓使用者在本地端 PC 執行大型模型與 AI Agent 。未來 PC 可搭載本地 Nemotron 3 Ultra、Nemotron 3 Super，或連接雲端 Claude、Codex 等模型，變成結合本地與雲端運算的新型 AI PC 架構。

相關個股今日持續股價暴衝，廣達、緯創（3231）、華碩（2357）、仁寶（2324）、英業達都漲停，微星（2377）上漲8%，緯穎（6669）、鴻海上漲逾1%，鴻海今一度衝上300元之上，但收293.5元，未能站穩。雖然廣達、英業達都漲停，但外資都站在賣方，外資賣超英業達1.07萬張，賣超廣達2,613張，不過投信都買超超過7千張。

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