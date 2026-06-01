台積電ADR溢價收斂至12% 對台股意味著什麼？法人剖析3大指標

近日外媒報導台積電（2330）ADR對台股現貨的溢價率已由去年底的26％高點，連續五個月下滑至目前的12至13％左右，寫下近兩年來的最低水準，而這項指標的轉變，國內法人認為對台股具有3點重要的指標意義。

一、政治風險的「溫度計」降溫：兩岸與台股的實質利多。過去台積電ADR出現20％以上的超高溢價，很大程度反映了海外資金因擔憂美中對抗與兩岸地緣政治風險，寧可支付高額溢價在美股買進ADR，也不願直接持有台灣現貨。如今溢價重回過去長期穩定的10至15％常態區間，顯示美中政治風險實質淡化，國際地緣政治壓力正逐步降溫；這對兩岸關係與台股整體投資信心而言，無疑是全體市場的實質利多。

二、台灣內資實力崛起：散戶與內資基金底氣十足。溢價縮小的另一個核心原因，在於台灣本土散戶與內資積極押寶AI浪潮，加上台灣當局調整了股票基金的配置比重規定，帶動資金源源不絕流入台股現貨。這使台股現貨表現極為強勁，進而拉近了與ADR之間的價差。這證明台股不再只是單純跟隨外資起舞，內資的撐盤與推升力道已不可同日而語。

三、流通性大躍進：台股晉升全球第五大市場的「吸金效應」。隨著台股市值一舉躍升至全球第五大，台灣市場的整體流通性比過去更為健全且優異。在這樣的規模效應下，不論是國際上的主動型基金，或是追蹤指數的大型被動ETF，都面臨「不得不買」的配置壓力，必須被迫在投資組合中增加台股的持股比重。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台積電ADR溢價的縮小，不僅僅是一個跨市場價差的修正，更代表國際資金對台灣地緣政治風險的重新評估，以及台股自身體質與全球地位的質變。現貨市場的高流通性與強勁內資，正讓台股從「地緣政治風暴中心」，轉化為全球AI供應鏈不可或缺的「資金避風港」。