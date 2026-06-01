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外資驚天報告…成熟型記憶體迎來暴利敲門 大升二檔個股目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
南亞科1日亮燈強鎖漲停。圖／聯合報資料照片
南亞科1日亮燈強鎖漲停。圖／聯合報資料照片

隨著記憶體供需缺口持續擴大，加上矽電容（Si Cap）提供重新評價（Re-Rating）的潛力，激勵1日記憶體族群強勢大漲，其中南亞科（2408）亮燈強鎖漲停，華邦電（2344）也大漲超過半根停板，表現相當亮眼突出。

摩根士丹利（大摩）在新釋出的記憶體產業報告中，以「成熟型記憶體的利多驚喜即將到來」為題指出，根據供需模型預測，2026年下半年的DDR4供給缺口為19%-20%，高於原估值14%，2027、2028年則升至18%-20%。

主要原因為國際記憶體大廠如海力士，紛紛縮減產能以轉向更先進的DDR5，加上美光也公告未來二至四季的供應將會減少，因此，大摩預期DDR4的價格在供給短缺擴大下將持續走揚，今年第3季的季增幅可能達20%。

此外，大摩也指出，矽電容是利基型記憶體廠商的新成長動能。由於矽電容的核心在於高深寬比的溝槽結構，與傳統DRAM的製程邏輯如出一轍，使得矽電容可望成為相關記憶體廠重新評價的利多催化劑。

基於相關利多發酵，大摩將華邦電2026-2028年的每股稅後純益（EPS）預估值分別上調23%、65%、94%，以反映DDR4的強勁報價及來自矽電容和SLC NAND的機遇，因此上調評等至「優於大盤」、目標價由100元大升至222元。

大摩同樣將南亞科2026-2028年的EPS預估值分別上調15%、29%、33%，以反映DDR4價格的強勁趨勢，同時對其與伺服器及企業級SSD客戶簽訂更多長約（LTA）持樂觀態度，因此上調評等至「優於大盤」、目標價由278元大升至380元。

DDR4 大摩 華邦電 南亞科 海力士

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