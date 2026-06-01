黃仁勳指Agent AI 實體就是機器人 概念股走強、廣宇急拉漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，針對實體AI發表「Cosmos 3」基礎模型、以及機器人開發平台Isaac Groot，激勵機器人概念股大漲，廣宇（2328）、聰泰（5474）、全球傳動（4540）、穎漢（4562）、東台（4526）衝漲停，華晶科（3059）、大立光（3008）上漲逾9%，盟立（2464）上漲逾7%，達明（4585）、所羅門（2359）上漲逾5%。

黃仁勳先前在北士科的員工大會中表示，在AI基礎設施建設完成後，下一階段將押注「代理式AI（Agent AI）」與機器人革命，而當這類AI被放進實體機器就是機器人。

Cosmos 3 採用新一代混合 Transformer（MoT）架構，是全球首款開放式全模態（Omnimodal）AI模型，可原生處理文字、圖像、影片、環境聲音及動作等多種資料。主要瞄準機器人、自駕車及視覺代理（Visual Agent）等實體AI應用，希望解決現有訓練資料不足、模擬環境與真實世界落差過大的問題，讓AI能更有效理解現實環境並提升決策能力。

黃仁勳也發表機器人開發平台Isaac GR00T，從捕捉與生成數據、一直到機器人模型評估與部署，協助研究人員與開發者加速人型機器人開發的工作流。

機器人概念股跟著走強，廣宇、聰泰、全球傳動、穎漢、東台衝漲停，華晶科、大立光上漲逾9%，盟立上漲逾7%，達明、所羅門上漲逾5%。其中廣宇、穎漢率先急拉漲停板，分別收61元、45.55元。

廣宇透過跨國併購比利時軸向電機（AFM）公司Magnax，取得人形機器人產業核心競爭優勢，廣宇表示，Magnax的AFM技術讓體積可以小一半，但輸出扭力倍增，有助解決人形機器人關節處因扭力不足而無法荷重的問題。

廣宇董事長李光曜先前已表態，廣宇將成為鴻海（2317）集團機器人戰略的關鍵執行者。目標從2026年起維持雙位數營收成長，並在2030年於全球機器人市占率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。