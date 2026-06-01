快訊

帳戶剩18萬？貸款200萬選舉卻被爆花數十萬「課金」玩遊戲 沈伯洋說話了

醫美診所偷拍名單曝光 衛福部首波公布17家…最高罰鍰50萬、停業6個月

40萬股民注意！高股息績效王00929配息翻倍為0.26元 年化配息率10.1%

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳添柴火 分析師：這些AI股很有戲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在台北流行音樂中心舉行GTC Taipei大會主題演講。 中央社
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在台北流行音樂中心舉行GTC Taipei大會主題演講。 中央社

輝達NVIDIA）GTC Taipei 2026登場，執行長黃仁勳發表主題演講，不僅加持老AI，還有新登上背板的個股也大放異彩，投資人關心，到底AI股還有那些可以買？證券分析師認為，除了傳統AI、AI PC各有題材之外，還有一個異軍突起的族群值得關注。

黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，黃仁勳感謝並介紹台灣生態系與許多供應鏈夥伴，他更宣告，代理AI來臨，「有用的AI」來臨，認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力，「為什麼不多聘軟體工程師」？

針對外界憂慮AI會讓軟體公司倒閉，黃仁勳強調，情況剛好相反，因為會有許多代理，從事許多軟體工具，但這些軟體必須要以AI能使用的方式呈現。

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳出乎意料的點出了資訊安全的重要，他在演講中強調軟體工程師不會失業，甚至軟體工程師的人力需求將會增加3倍，同時薪水也會翻3倍。

張陳浩強調，資安在AI的資料收集方面相當重要，看好包括緯軟（4953）、零壹（3029）、精誠（6214）、資通（2471）等公司；其中，緯軟每年獲利表現優，且配股穩定，本益比約僅13倍，隸屬緯創集團，又有黃仁勳加持的AI資訊安全題材，都值得留意，零壹則是入列背板股的成員。

AI族群中，張陳浩表示，AI PC族群包括微星（2377）、華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）等具有換機潮需求題材，也值得留意；至於老AI部分，張陳浩表示，包括緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉、廣達（2382）、英業達（2356）、鴻海（2317）、和碩（4938）等傳統的AI則具有未來產業趨勢、獲利好的優勢，且本益比相對台股整體本益比來說也是偏低。

輝達 黃仁勳 NVIDIA Computex AI

延伸閱讀

NVIDIA GTC 黃仁勳開講 零壹背板股應聲飆漲停、分析師看好這族群

黃仁勳：代理式AI正式到來 AI開始創造GDP與獲利

黃仁勳、戴爾同步加持！伺服器族群大噴發 緯創、宏碁、華碩跳空漲停

黃仁勳GTC Taipei開講 磚窯、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳入列AI供應鏈背板

相關新聞

黃仁勳宣布Rubin量產！三大法人買超367億 台股飆雙天價、聯發科創高

台股邁入6月，首個交易日即受到輝達（NVIDIA） GTC加持，集中市場指數刷新盤中45,931.1點、收盤45,337.91點雙天價，終場續漲604.97點、漲幅1.35%，成交值1.47兆元。三大法人續買超367.41億元。

黃仁勳添柴火 分析師：這些AI股很有戲

輝達（NVIDIA）GTC Taipei 2026登場，執行長黃仁勳發表主題演講，不僅加持老AI，還有新登上背板的個股也大放異彩，投資人關心，到底AI股還有那些可以買？證券分析師認為，除了傳統AI、AI PC各有題材之外，還有一個異軍突起的族群值得關注。

台股瘋狂5月！新開戶再創歷史新高 年輕人、中壯年齊衝場

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場，根據臺灣證券交易所最新公布的115年5月投資人開戶數統計，台股總開戶人數一舉衝破1,433萬大關，達到1,433.2萬人，相較於4月份開戶數，單月再增13.2萬人、月增將近1％，顯示在股市多頭行情的號召下，全民瘋台股的熱潮再度被推向新高峰。

上周外資狂補台股逾1,650億元 群創不香了遭倒貨？力積電成回補冠軍

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,650.32億元，買超力積電（6770）31.98萬張最多，另賣超群創30.14萬張最多。

外資驚天報告…成熟型記憶體迎來暴利敲門 大升二檔個股目標價

隨著記憶體供需缺口持續擴大，加上矽電容（Si Cap）提供重新評價（Re-Rating）的潛力，激勵1日記憶體族群強勢大漲，其中南亞科（2408）亮燈強鎖漲停，華邦電（2344）也大漲超過半根停板，表現相當亮眼突出。

黃仁勳指Agent AI 實體就是機器人 概念股走強、廣宇急拉漲停

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，針對實體AI發表「Cosmos 3」基礎模型、以及機器人開發平台Isaac Groot，激勵機器人概念股大漲，廣宇（2328）、聰泰（5474）、全球傳動（4540）、穎漢（4562）、東台（4526）衝漲停，華晶科（3059）、大立光（3008）上漲逾9%，盟立（2464）上漲逾7%，達明（4585）、所羅門（2359）上漲逾5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。