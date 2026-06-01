黃仁勳添柴火 分析師：這些AI股很有戲

輝達（NVIDIA）GTC Taipei 2026登場，執行長黃仁勳發表主題演講，不僅加持老AI，還有新登上背板的個股也大放異彩，投資人關心，到底AI股還有那些可以買？證券分析師認為，除了傳統AI、AI PC各有題材之外，還有一個異軍突起的族群值得關注。

黃仁勳1日在輝達GTC Taipei 2026發表主題演講，黃仁勳感謝並介紹台灣生態系與許多供應鏈夥伴，他更宣告，代理AI來臨，「有用的AI」來臨，認為AI不會消滅就業，因為AI能提高軟體工程師生產力，「為什麼不多聘軟體工程師」？

針對外界憂慮AI會讓軟體公司倒閉，黃仁勳強調，情況剛好相反，因為會有許多代理，從事許多軟體工具，但這些軟體必須要以AI能使用的方式呈現。

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳出乎意料的點出了資訊安全的重要，他在演講中強調軟體工程師不會失業，甚至軟體工程師的人力需求將會增加3倍，同時薪水也會翻3倍。

張陳浩強調，資安在AI的資料收集方面相當重要，看好包括緯軟（4953）、零壹（3029）、精誠（6214）、資通（2471）等公司；其中，緯軟每年獲利表現優，且配股穩定，本益比約僅13倍，隸屬緯創集團，又有黃仁勳加持的AI資訊安全題材，都值得留意，零壹則是入列背板股的成員。

AI族群中，張陳浩表示，AI PC族群包括微星（2377）、華碩（2357）、宏碁（2353）、技嘉（2376）等具有換機潮需求題材，也值得留意；至於老AI部分，張陳浩表示，包括緯創（3231）、緯穎（6669）、技嘉、廣達（2382）、英業達（2356）、鴻海（2317）、和碩（4938）等傳統的AI則具有未來產業趨勢、獲利好的優勢，且本益比相對台股整體本益比來說也是偏低。