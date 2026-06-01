上周外資狂補台股逾1,650億元 群創不香了遭倒貨？力積電成回補冠軍

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場，根據臺灣證券交易所最新公布的115年5月投資人開戶數統計，台股總開戶人數一舉衝破1,433萬大關，達到1,433.2萬人，相較於4月份開戶數，單月再增13.2萬人、月增將近1％，顯示在股市多頭行情的號召下，全民瘋台股的熱潮再度被推向新高峰。

2026-06-01 15:23