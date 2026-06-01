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上周外資狂補台股逾1,650億元 群創不香了遭倒貨？力積電成回補冠軍
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超1,650.32億元，買超力積電（6770）31.98萬張最多，另賣超群創30.14萬張最多。
上周（5/25~5/29）外資在集中市場總買超金額為1,650.32億元，另統計自今年初至5月29日止，外資累計賣超金額為3,493.58億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為72兆2,809.10億元新台幣，占全體上市股票市值的49.54%，較5月22日的67兆9,831.32億元新臺幣，增加4兆2,977.78億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電買超31.98萬張、第二名富邦金（2881）買超18.51萬張、第三名鴻海（2317）買超17.41萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名群創（3481）賣超30.14萬張、第二名台新新光金（2887）賣超24.91萬張、第三名華南金（2880）賣超18.08萬張。
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