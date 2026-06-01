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台股瘋狂5月！新開戶再創歷史新高 年輕人、中壯年齊衝場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。 圖／聯合報資料照片
台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場。 圖／聯合報資料照片

台股行情熱絡，吸引投資人源源不絕湧入市場，根據臺灣證券交易所最新公布的115年5月投資人開戶數統計，台股總開戶人數一舉衝破1,433萬大關，達到1,433.2萬人，相較於4月份開戶數，單月再增13.2萬人、月增將近1％，顯示在股市多頭行情的號召下，全民瘋台股的熱潮再度被推向新高峰。

觀察各年齡層的月增率表現，市場呈現「老中青齊發」的全面性增長。其中，成長幅度最顯著的為0～19歲的年輕族群，開戶數從4月的72.4萬人成長至5月的75.2萬人，單月暴增2.8萬人，月增率高達3.9％，高居各年齡層之冠。緊隨其後的是20～30歲族群，月增4萬人至180.8萬戶數，月增率約2.3％。兩大年輕世代單月合計貢獻了逾6.8萬戶的新開戶數，顯示新世代積極參與市場的趨勢依舊銳不可擋。

值得注意的是，過往市場多認為這波新開戶熱潮由年輕人主導，但從5月數據來看，中壯年族群的進場意願同樣空前高漲。將31～60歲的三個年齡層（31-40歲、41-50歲、51-60歲）合併計算，5月總開戶數單月實質增加了5.6萬人。

其中，31～40歲族群月增2.4萬人（月增約1.1％）；41～50歲族群月增2萬人（月增約0.8％）；51～60歲族群亦增加了近1.1萬人（月增約0.5％）。中壯年族群身為社會經濟主力，資金實力相對雄厚，這波集體進場無疑為台股資金面注入了更強勁的底氣。

相較之下，61歲以上的高齡族群開戶參與度則相對穩定，5月僅微幅增加5,620人，月增率僅0.13％，在全體開戶數中的占比也從4月的30.01％微幅下滑至29.77％。法人開戶數（其他）部分，5月則小幅增加1,530戶，月增率1.37％。

法人指出，5月份台股新開戶數再創新猷，除了受惠加權指數屢創新高的「財富效應」外，ETF投資熱與台股AI浪潮持續發酵，更是吸引老中青三代不約而同進場參與的主因，隨著開戶總人數突破1,433萬人，全台灣超過六成人口都已擁有台股帳戶，台股已然進入「全民投資時代」。

台股 投資人

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