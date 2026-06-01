黃仁勳宣布Rubin量產！三大法人買超367億 台股飆雙天價、聯發科創高

台股邁入6月，首個交易日即受到輝達（NVIDIA） GTC加持，集中市場指數刷新盤中45,931.1點、收盤45,337.91點雙天價，終場續漲604.97點、漲幅1.35%，成交值1.47兆元。三大法人續買超367.41億元。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超368.02億元，投信買超64.48億元；自營商賣超（合計）65.09億元，其中自營商（自行買賣）買超2.07億元、自營商（避險）賣超67.16億元。

盤面上，聯發科（2454）獲外資看好可望取代博通，成為Google下一代TPU策略的核心，目標價上看5,922元，今日盤中改寫盤中4,710元新天價，終場漲5.68%、報4,555元，貢獻大盤漲點近129點，成為多頭指標。

此外，輝達執行長黃仁勳今天在台北GTC主題演講中正式宣布，專為Agentic AI（代理式AI）時代打造的新一代AI超級電腦平台Vera Rubin，已全面進入量產階段，Vera Rubin的誕生集結超過150家台灣供應鏈夥伴，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等企業共同參與，激勵台積電盤中登上2,415元新天價、市值達62.62兆元，鴻海盤中觸及304.5元、改寫26年新高，廣達以372.5元漲停價作收、衝上27年長波段高點。

另，AI熱潮持續席捲台股，記憶體族群缺貨題材持續受關注，南亞科（2408）今日以381.5元漲停價作收，中場排隊買單還有超過1.2萬張，華邦電（2344）盤中也改寫歷史新高，帶動群聯（8299）、宜鼎（5289）同步創高。